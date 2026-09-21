Karina Álvarez rompe el silencio tras viral por las empanadas: esto dijo sobre su comentada preparación

La polémica por las empanadas volvió a aparecer en pantalla. Esta vez, Karina Álvarez recordó la comentada situación que protagonizó antes de las Fiestas Patrias y aclaró cuál es su postura tras haber probado distintas preparaciones.

Todo comenzó durante un despacho de CHV Noticias, cuando la periodista explicó cómo se debía preparar una empanada.

En ese momento, Álvarez aseguró que eran necesarias dos masas. Según explicó, una debía utilizarse para colocar el relleno y la otra para cubrir la preparación.

La particular explicación rápidamente se viralizó en redes sociales. Los usuarios comenzaron a compartir memes y bromas relacionadas con sus dichos.

En medio de la situación, la periodista incluso lanzó una llamativa frase: «¡No han hecho empanadas nunca en su vida, señores!».

Sin embargo, las propias Fiestas Patrias le permitieron conocer otras formas de preparar este tradicional alimento chileno.

Karina Álvarez aclaró la polémica

Este lunes 21 de septiembre, la comunicadora retomó el tema durante el inicio de CHV Noticias, donde conversó con Carlos Grage.

En pantalla, Álvarez explicó que durante los últimos días pudo despejar la duda que había generado antes del «18».

«Las Fiestas Patrias nos sirvieron para poder ir aclarando la situación en términos de cómo se hacían las empanadas», comentó.

Luego, recordó su particular postura inicial y señaló: «yo sugerí dos masas».

La periodista también reveló que recibió numerosos mensajes después de que sus dichos se viralizaran.

Según contó, algunas personas del sur le aseguraron que efectivamente preparan sus empanadas utilizando dos masas.

Pero también pudo conocer la receta tradicional con una sola masa durante las celebraciones.

Tras experimentar con ambas alternativas, Álvarez terminó tomando una decisión. Entre risas, reconoció: «Yo me quedo con una masa».

La conversación continuó con humor en el estudio. Carlos Grage incluso contó que la comentada situación inspiró un particular recuerdo durante sus Fiestas Patrias.

«Muchas empanadas. Y de una masa», relató sobre sus propias celebraciones.

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