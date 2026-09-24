Nel Mauri revela que quiere transicionar de género y dispara contra Paty Maldonado: «Hay que educarse un poquito»

Nel Mauri fue uno de los invitados a un nuevo capítulo de «Carpool Fiebre de Canto». En el espacio conversó con Jaime Proox y Roberto Rosinelli sobre su regreso a la televisión y los cambios que ha vivido durante los últimos meses.

Durante el diálogo, el cantante se refirió especialmente al proceso personal que atraviesa. También explicó cómo se ha sentido en esta nueva etapa.

«Me siento súper libre como de ser yo», señaló Nel.

El artista destacó además el apoyo que ha recibido dentro del programa. En particular, valoró la posibilidad de expresarse a través de su vestuario.

Sin embargo, su proceso va más allá de su imagen. Nel Mauri también habló abiertamente sobre sus planes a futuro y reconoció que busca avanzar hacia una transformación personal.

«Sí, quiero llegar (a ser mujer); voy a transitar y atreverme; hasta este momento me siento bien así. Voy a llegar (a operarme) y no sé si completamente (ser mujer). Me siento bien así, como mostrándome un poquito más y lo estoy apropiando», contó.

La crítica de Nel Mauri a Paty Maldonado

Otro momento que llamó la atención ocurrió durante una dinámica del programa. Nel tuvo que reaccionar ante distintos personajes utilizando emojis.

Cuando apareció Paty Maldonado, el cantante escogió el emoji de una caca.

Luego explicó las razones detrás de su elección y cuestionó la manera en que la exrostro televisiva aborda determinados temas.

«Creo que tiene una manera muy agresiva de referirse frente a temas que tal vez no maneja. Ya no estamos en dictadura para andar ofreciendo balazos ni ese tipo de cosas. Creo que vivimos en un país diverso donde compartimos diferentes realidades».

Nel Mauri también apuntó a la importancia de tener cuidado con la forma de expresarse frente a quienes piensan distinto.

«Creo que hay que educarse un poquito y hay que ver las formas como uno se dirige a ciertas personas que tal vez no estamos de acuerdo con ellas», agregó.

El cantante fue aún más directo al explicar su reacción durante la dinámica.

«En ese tema precisamente ‘eres una mierda’, porque obviamente hay que abrir la mente, educarse un poco», expresó.

Finalmente, Nel planteó que cualquier persona podría encontrarse con una realidad similar dentro de su propia familia.

«Tú no sabes… tarde o temprano puedes tener un nieto 0 tal vez tienes un familiar que le gustan personas del mismo sexo», continuó.

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