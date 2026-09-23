Karina Álvarez responde a las críticas por sus dichos sobre torniquetes en micros: “Para los trolls que…”

Karina Álvarez volvió a generar debate en redes sociales luego de realizar un comentario durante una transmisión de Chilevisión.

La periodista abordó las distintas medidas que se analizan para enfrentar la evasión en el transporte público de Santiago. En ese contexto, planteó la posibilidad de utilizar mecanismos tecnológicos similares a los que existen en el Metro.

“A la luz de todos los problemas que ha provocado la evasión por tanto tiempo, uno también termina preguntándose: ¿por qué no aplicaron una solución tecnológica a cada bus? Por ejemplo, torniquetes como los que hay en el Metro, pero en la subida de los buses obligando a que el sistema sea más ordenado”, señaló.

Sus palabras rápidamente provocaron reacciones entre los usuarios de redes sociales. Algunos cuestionaron la propuesta y la calificaron como un “error”.

La situación volvió a poner a la comunicadora en el centro de la conversación digital. Esto ocurrió pocos días después de otra polémica que protagonizó por sus comentarios relacionados con la preparación de las empanadas durante Fiestas Patrias.

Karina Álvarez respondió a las críticas

Ante los cuestionamientos, la periodista decidió responder directamente a través de sus redes sociales.

Álvarez recordó que la instalación de torniquetes en los buses ya había sido discutida anteriormente. Para respaldar su punto, compartió una publicación relacionada con el tema.

“Ya en el año 2018 se anunció que no se sumarían más buses con torniquetes”, escribió la comunicadora.

Pero no se quedó ahí. La periodista también apuntó contra quienes, según su percepción, estarían utilizando sus dichos para generar polémica en redes sociales.

“Por si a alguien le quedan dudas. Para los trolls que buscan seguidores de manera fácil”, agregó.

De esta manera, Karina Álvarez salió al paso de las críticas y entregó el contexto de su comentario sobre los sistemas de control en los buses.

La periodista ya había enfrentado recientemente otra controversia en redes sociales. En aquella oportunidad, sus dichos sobre las empanadas durante Fiestas Patrias también generaron múltiples comentarios. La comunicadora se tomó las bromas con humor y explicó su particular manera de preparar este tradicional alimento.

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