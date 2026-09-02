Reconocido músico chileno da un giro a su carrera y presenta inesperado nuevo proyecto en Santiago: será gratuito

Hay artistas que encuentran distintas formas de expresar su mirada sobre el mundo. Ese es el caso de Luis Le-Bert, músico y cantautor chileno que ahora suma una nueva faceta a su trayectoria con un proyecto que deja las canciones para adentrarse en el mundo de las ilustraciones.

Se trata de “A Mi Ciudad”, su nuevo libro para colorear publicado por Editorial Nunca Más. La propuesta invita a recorrer distintos rincones a través de dibujos cargados de personajes, escenas y detalles, dejando espacio para que cada lector pueda intervenirlos y crear su propia interpretación.

El lanzamiento se realizará en Patio Bellavista, en una jornada que reunirá música, arte, conversación y encuentro con el público. La actividad contará además con la participación de Paulina Urrutia, quien estará a cargo de presentar la publicación.

Una mirada distinta a la ciudad

“A Mi Ciudad” busca rescatar aquellas escenas y lugares que forman parte de la memoria cotidiana. A través del color, el libro propone detenerse, observar y volver a conectar con espacios que muchas veces forman parte del paisaje habitual, pero que también guardan recuerdos y emociones.

La publicación transforma así el acto de colorear en una experiencia personal. Cada lector podrá apropiarse de las ilustraciones y darles una identidad propia a partir de sus gustos, recuerdos y sensibilidad.

Para Le-Bert, este proyecto representa una nueva manera de compartir su particular universo creativo, marcado durante años por su capacidad de observar personajes, paisajes e historias y transformarlos en expresiones artísticas.

La presentación tendrá lugar en el Anfiteatro de Patio Bellavista, espacio que se ha convertido en punto de encuentro para distintas iniciativas vinculadas a la música, las artes y la cultura.

Desde el recinto, su director ejecutivo, Álvaro Jadue, destacó la importancia de recibir al músico y a Paulina Urrutia, valorando el vínculo de ambos con la cultura nacional y el compromiso de Patio Bellavista con este tipo de iniciativas.

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