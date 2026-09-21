Cantante rompe el silencio y se defiende tras cantar en cierre de campaña de José Antonio Kast: «Trabajo por plata, no por partidos políticos»

La participación de Los Viking’s 5 en el cierre de campaña presidencial de José Antonio Kast, realizado en noviembre de 2025 en el Movistar Arena, generó cuestionamientos hacia la histórica agrupación de cumbia.

Meses después de aquella presentación, Pedro Barraza, vocalista de la banda, abordó la polémica en conversación con Mundo Cumbia. El cantante restó importancia a las críticas y calificó los cuestionamientos como “la estupidez más grande del mundo”.

Barraza explicó que la agrupación entiende sus presentaciones como parte de su trabajo. Por lo mismo, aseguró que no condicionan sus actuaciones a la postura política de quienes los contratan.

“Nosotros somos trabajadores. Yo, por ejemplo, para llegar a una empresa, yo no le pregunto a mi empleador, no le pregunto: ‘Bueno, ¿de qué partido es usted?’ para que me contraten”, sostuvo.

Pedro Barraza recordó otras presentaciones políticas

Durante la entrevista, el músico también cuestionó que las diferencias políticas puedan transformarse en un impedimento para trabajar.

“Cuando pasan algunas las cosas malas que pasan en Chile, no solamente pasan para un lado de la política, pasan para los dos lados igual porque somos todos chilenos. Somos todos chilenos”, afirmó.

En esa línea, Barraza recordó que Los Viking’s 5 también han participado en actividades vinculadas a otros sectores políticos.

“A ver, nosotros fuimos a tocar al lanzamiento de la campaña de la Carolina Tohá. ¿Quién se enojó por esa cuestión? Nadie. Fuimos a tocar al aniversario del ‘No’, cuando ganó el ‘No’. ¿Quién se enojó por eso? Nadie”, expresó.

El vocalista fue aún más directo al referirse a la posibilidad de recibir contrataciones desde distintos sectores.

“Si el Partido Comunista nos contrata, yo voy a ir a tocar para el Partido Comunista. Yo trabajo por plata, no por partidos políticos”, declaró.

Finalmente, Barraza defendió nuevamente la decisión de la agrupación de participar en el cierre de campaña de Kast. El cantante aseguró que simplemente cumplieron con un trabajo por el que fueron contratados.

“Cuando uno se defiende en estas cuestiones es porque tiene la culpa, y nosotros no tenemos la culpa de nada, porque nosotros fuimos a trabajar y a trabajar por plata”, cerró.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google