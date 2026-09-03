Naya Fácil debió rechazar importante propuesta internacional por complejo problema que aún no logra resolver: «Me estoy perdiendo…»

Una nueva oportunidad profesional se cruzó en el camino de Naya Fácil, pero esta vez no pudo aceptarla. La influencer contó a través de sus historias de Instagram que recibió una invitación para modelar en Nueva York, aunque su actual situación migratoria le impidió concretar el proyecto.

La propuesta estaba relacionada con Runway 7, evento que se realizará el próximo 9 de septiembre en el marco de actividades vinculadas a la Semana de la Moda de Nueva York.

La invitación llegó directamente a través de un mensaje privado. “¿Te gustaría modelar en la Semana de la Moda en Nueva York el 9 de septiembre?”, decía parte de la comunicación que recibió la creadora de contenido.

Sin embargo, Naya Fácil debió responder de manera negativa debido a las restricciones que actualmente tiene para ingresar a Estados Unidos.

“Muchas gracias por la invitación, pero no puedo ingresar a Estados Unidos. Estoy en tramitación para poder solucionar esto. Gracias por considerarme”, contestó.

El lamento de Naya Fácil

Luego de mostrar la conversación con la persona que la contactó, la influencer evidenció su molestia por no poder aprovechar esta posibilidad laboral.

“Necesito solucionar este tema, me estoy perdiendo oportunidades”, manifestó en sus redes sociales.

La situación que le impide viajar a Estados Unidos se hizo pública en agosto de 2025. En ese momento, Naya se preparaba para viajar a Dubái, pero no pudo realizar una escala en territorio estadounidense.

La influencer relacionó entonces el inconveniente con antecedentes vinculados a procesos judiciales y con las dificultades que tendría para acceder al programa Visa Waiver.

Uno de los casos correspondía a una querella por injurias y calumnias presentada por Natalia Casas-Cordero, administradora de Maldita Farándula. El proceso llegó a juicio en julio de 2025 y terminó con la absolución de Naya Fácil.

A esto se sumó otra acción judicial iniciada por integrantes de una comunidad mapuche de Liumalla. La situación se originó luego de que la influencer registrara y difundiera imágenes desde la pampa del Nguillatüe, en Villarrica, pese a las advertencias sobre el carácter sagrado del lugar.

Por ahora, Naya Fácil continúa realizando gestiones para resolver su situación y espera poder volver a ingresar a Estados Unidos. Mientras tanto, reconoció que las restricciones ya están teniendo consecuencias concretas en su carrera.

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