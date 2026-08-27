Muere a los 85 años la legendaria voz detrás de uno de los personajes más queridos de una famosa saga de películas

El mundo de la actuación y la animación perdió a una de sus voces más reconocibles. Peter Cullen, actor canadiense que durante décadas interpretó a Optimus Prime en la franquicia Transformers, falleció a los 85 años en su casa de Los Ángeles.

La información fue confirmada por su representante, Kevin Motley. Según detalló, el intérprete murió este miércoles acompañado por sus familiares.

Tras conocerse la noticia, sus cercanos destacaron el impacto que tuvo Cullen tanto en la industria como entre generaciones de espectadores. Además, recordaron una de las frases que marcó su filosofía profesional y personal: “sé lo suficientemente fuerte para ser amable”.

Una voz ligada a Optimus Prime

Peter Cullen construyó una carrera de más de 50 años, pero uno de sus mayores hitos llegó en 1984. Ese año comenzó a interpretar a Optimus Prime en la serie animada de Transformers.

El personaje se convirtió rápidamente en uno de los más importantes de su trayectoria. Cullen retomó posteriormente el papel para la saga cinematográfica que comenzó en 2007 bajo la dirección de Michael Bay.

El actor volvió a prestar su voz al líder de los Autobots en varias producciones de la franquicia. Entre ellas estuvieron Transformers: La venganza de los caídos (2009), Transformers: El lado oscuro de la Luna (2011), Transformers: La era de la extinción (2014), Transformers: El último caballero (2017), Bumblebee (2018) y Transformers: El despertar de las bestias (2023).

También dio vida a otros recordados personajes

Aunque Optimus Prime fue su papel más emblemático, Cullen participó en numerosas producciones durante su extensa carrera.

Entre sus trabajos más recordados aparece Ígor, el melancólico burro de Winnie Pooh. Su particular tono de voz también le permitió asumir papeles muy distintos.

En Depredador (1987), por ejemplo, realizó los sonidos del monstruo. Además, interpretó vocalmente a King Kong en la película de 1976 y participó en producciones televisivas como El auto increíble.

Con su partida, Peter Cullen deja atrás más de cinco décadas de trabajo. Su voz quedó ligada para siempre a Optimus Prime y a una serie de personajes que marcaron la infancia y juventud de millones de espectadores.

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