Daniella Campos contra Danilo 21: «¡Oye ya córtala! No sabes nada, estás peor que el Mago Jiménez (…) no sabes ni una hue…»

Lo que comenzó como una conversación sobre la salida de Danilo 21 de Mega terminó en un fuerte intercambio durante el más reciente capítulo de Modo Cahuin.

El creador de contenidos llegó al podcast para abordar su decisión de no continuar en la señal televisiva. Sin embargo, durante el episodio, las conductoras Daniella Campos y Claudia Schmitd llevaron buena parte de la conversación hacia Julio César Rodríguez y su vínculo con distintos personajes de la televisión.

La situación generó molestia en Danilo 21, quien en medio de la conversación reclamó que el foco del episodio se había alejado de su experiencia.

Daniella Campos explotó contra el influencer

El momento de mayor tensión ocurrió cuando Claudia Schmitd le preguntó al influencer por qué Julio César Rodríguez se prestaría para determinadas situaciones relacionadas con Tonka Tomicic.

“¿Por qué se presta para ese juego?”, consultó la opinóloga.

Danilo 21 intentó responder con cautela: “Yo no sé si él se presta…”.

Sin embargo, Schmitd insistió: “Pero si se presta, pues, Dani”, intervención que provocó la reacción de Daniella Campos.

“¡Oye ya córtala! No sabes nada, estás peor que el Mago Jiménez«, lanzó la periodista.

“Me trajeron acá a hablar de mí y no hemos hablado de mí”, reclamó el creador de contenidos.

Daniella Campos le respondió en duros términos: “Pero si no sabes ni una hue… Si no sabís poh, hueón”.

La discusión comenzó a subir de tono, por lo que Claudia Schmitd pidió a sus compañeros que bajaran la intensidad del intercambio.

Tras el comentario, Daniella Campos justificó su reacción: “Está igual al Mago”.

“Pero si me estás preguntando de Julio, de Julio, de Julio… pero de mí no me has preguntado nada”, sostuvo el conductor de Juzgamos y nos funamos.

Finalmente, Danilo 21 aclaró: “Me han preguntado de Julio y no sé. O sea, yo te puedo decir lo que yo veo, pero no sé si es tan así”, concluyó.

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