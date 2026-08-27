Luciano Pereyra sorprende con “Ahora Las Bailamos”: sus grandes baladas ahora llegan en versión cumbia, cuarteto y guaracha

Luciano Pereyra decidió darle un nuevo aire a algunas de las canciones más importantes de su carrera. El artista argentino presentó “Ahora Las Bailamos”, un álbum que lleva sus clásicas baladas hacia los sonidos de la cumbia, el cuarteto y la guaracha.

El proyecto nació en abril de 2025, luego de la participación del cantante en el stream “Un Poco De Ruido”. Durante aquella aparición, Pereyra interpretó una versión en cumbia de “Si No Es Muy Tarde” junto a Ezequiel y La Clave. La presentación rápidamente se volvió viral y alcanzó una importante repercusión.

A partir de ese momento, Luciano comenzó a trabajar con Pinky SD en la idea que finalmente dio forma al nuevo disco. Ambos seleccionaron las canciones y definieron a los artistas que participarían en cada una de las nuevas versiones.

El resultado es un álbum de diez canciones que reúne colaboraciones con importantes nombres de la música popular argentina.

Un recorrido por sus grandes éxitos

“Ahora Las Bailamos” abre con “Si No Es Muy Tarde”, en una versión cumbia junto a Ezequiel y La Clave. El tema tuvo un exitoso recorrido en plataformas digitales, liderando los charts de Spotify y YouTube durante más de un año. Además, recibió el galardón de Doble Platino y el Premio Gardel a Mejor Canción Tropical.

El disco también incluye “Tu Dolor” junto a Uriel Lozano y “Es Mi Culpa” con The La Planta, canciones que cuentan con galardón Single Oro.

La lista continúa con artistas como Ángela Leiva, Antonio Ríos, Sebastián Mendoza, Eugenia Quevedo, Karina, Rodrigo Tapari y Dany Hoyos. Cada colaboración lleva las composiciones de Pereyra hacia un género diferente, sin perder la esencia de sus letras.

El tracklist quedó compuesto de la siguiente manera:

“Si No Es Muy Tarde” – versión cumbia ft. Ezequiel y La Clave

“Tu Dolor” – versión cumbia ft. Uriel Lozano

“Perdóname” – versión cumbia ft. Ángela Leiva

“Porque Aún Te Amo” – versión cumbia ft. Antonio Ríos

“Es Mi Culpa” – versión cumbia ft. The La Planta

“Me Enamoré de Ti” – versión cumbia ft. Sebastián Mendoza

“Seré” – versión cuarteto ft. Eugenia Quevedo

“Enséñame a Vivir Sin Ti” – versión cumbia ft. Karina

“No Puedo” – versión cumbia ft. Rodrigo Tapari

“Siesta de Verano” – versión guaracha ft. Dany Hoyos

Con este lanzamiento, Luciano Pereyra reúne en un mismo proyecto a varios referentes de la música popular argentina. Bajo la producción de Pinky SD, el cantante reinterpreta sus propias canciones y las transforma en temas pensados para bailar.

Además, el artista continúa con su exitoso “Te Sigo Amando Tour”. La gira lo llevará nuevamente durante 2026 por distintos escenarios, con presentaciones programadas en Córdoba, Paraguay, España, Chile, Montevideo, Santa Fe y Mar del Plata.

Uno de los próximos hitos será su octava presentación en el Movistar Arena, consolidando así una relación con el recinto que ya se ha convertido en parte importante de su trayectoria.

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