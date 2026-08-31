Vibra Fest 2026 sorprende con cartel de lujo: Anuel AA, Omar Courtz, Chencho Corleone y más de 30 artistas

Vibra Fest 2026 ya tiene cartel oficial. El festival de música urbana confirmó la programación de su próxima edición, que se realizará el 8 de diciembre en el Hipódromo Chile, con más de 30 artistas nacionales e internacionales.

La nueva versión tendrá como principales nombres a Anuel AA, Omar Courtz, Manuel Turizo, Kapo, Chencho Corleone, J Alvarez e Ivy Queen, quienes encabezarán una jornada dedicada a distintos estilos de la música urbana.

La programación reunirá a representantes de varias generaciones del género. Entre los artistas internacionales también destacan Ysy A, Darkiel, Brytiago, Dalex, Noriel, Almighty, Conep, Lenexx, RKM y Eloy.

Uno de los atractivos será precisamente el encuentro entre figuras históricas del reggaetón y artistas que actualmente lideran las nuevas tendencias de la música urbana. En ese sentido, la organización busca convertir esta edición en una de las más importantes de la historia del festival.

Fuerte presencia de artistas chilenos

Vibra Fest 2026 también tendrá una importante representación nacional. El cartel chileno estará encabezado por Jairo Vera, Tobal MJ, Lucky Brown, Sinaka, Bayriton, Loyaltty, Pablito Pesadilla, Gino Mella, King Savagge, Daniella, Lleflight y Benja Valencia.

De esta manera, el festival combinará nombres consolidados internacionalmente con algunos de los principales exponentes de la escena urbana chilena.

Desde la organización, Jorge Tom, CEO de Iguana Producciones, destacó la amplitud del cartel y aseguró que la intención es reunir a distintas generaciones del género en una misma jornada.

¿Cuándo será Vibra Fest 2026 y cómo comprar entradas?

El festival se realizará el 8 de diciembre de 2026 en el Hipódromo Chile. La venta oficial de entradas comenzará este jueves a las 12:00 horas, exclusivamente a través de Puntoticket.

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