Cruel comentario en vivo hizo explotar a Sergio Rojas: «Es un verdadero hijo de pu… un malparido y malnacido»

Un tenso momento se vivió en el último episodio de “Noche de pirañas”, podcast que reúne a Sergio Rojas, Claudia Schmidt y Cata Pulido.

Durante la transmisión, Schmidt decidió detenerse en algunos comentarios que usuarios estaban dejando en el chat. Las publicaciones apuntaban directamente contra Sasha, el hijo fallecido de Pulido.

La panelista uruguaya no ocultó su molestia y pidió respeto. “Yo ahora voy a agarrar una cosita de este chat y le voy a decir a toda la gente. Por favor, y esto lo hablo de verdad y de corazón, tengan un poco de empatía, dejen descansar al hijo de la Cata en paz”, manifestó.

Schmidt también marcó una diferencia entre criticar a Pulido y involucrar a su hijo. “Péguenle a la Cata, pero lo que hacen, habla de que son unos miserables. Sacarle al Sacha, escribir sobre él, estar escribiendo en este chat. O sea, de verdad, que a todas esas personas deberíamos bloquearlos”, agregó.

Pulido, en tanto, aseguró que algunos de los comentarios difundidos eran falsos y recordó que recientemente había hablado públicamente sobre una situación que afectó a su familia.

“Además que son mentiras. Y lo encuentro muy feo, porque yo acabo de contar hace una semana algo que me pasó a mí y a mi familia. Entonces, son unos conchade…”, señaló la actriz.

Sergio Rojas reaccionó con todo

Las palabras de sus compañeras provocaron una fuerte reacción de Sergio Rojas. El periodista apuntó directamente contra quienes habían utilizado la muerte de Sasha para atacar a Pulido.

“Quiero decirle a ese saco de hue… y me sumo a tus palabras, y a ese conchade… que subió un documento del Servicio Médico Legal que es un verdadero hdp, un malparido y un malnacido”, lanzó.

Luego, Rojas explicó que para él existe un límite que no debería cruzarse, incluso cuando se trata de personajes públicos.

“Porque yo creo que está bien que juguemos, está bien que no queramos a una persona, está todo bien. Pero me parece a mí que acá se está traspasando una línea que ojalá, ojalá, Dios te perdone, porque si dependiera de mí pobre hue… te enterraría y te desenterraría solamente para volver a enterrarte, porque me parece que tu alma no debiera estar en este plano, te lo digo con mucho cariño, con mucho respeto, pero creo que hay cosas que no van”, sostuvo.

El conductor también pidió que las críticas se concentren en quienes participan del programa y no en personas que ya no están.

“Dennos a nosotros, denme a mí, denle a la Claudia, a la Cata. Nosotros nos prestamos para esto y jugamos en esto, pero venir a hablar de alguien que no está acá, me parece que eres un vil, infeliz, desgraciado, reptil, inhumano, traidor, ruin”, sentenció.

Cata Pulido respondió a las críticas

La actriz también tomó la palabra y aseguró que, pese al dolor que puedan provocarle este tipo de publicaciones, cuenta con una fortaleza que le ha permitido superar momentos complejos.

“Ellos saben que lo que más me puede doler es dándome ahí. Pero yo les voy a decir algo, a mí nada me derrumba, tú no puedes darte cuenta de la fortaleza que yo tengo. Me pueden escribir lo que quieran, me pueden amenazar lo que quieran, pueden inventar lo que quieran, no tienen idea las cosas por las que yo me he levantado y puta que me he levantado sola”, afirmó.

Finalmente, Pulido desafió a quienes continúen difundiendo información sobre su hijo.

“Suban lo que quieran, filtren lo que quieran, me da lo mismo. No es un delito fallecer, lo que sí es un delito es lo que ustedes están haciendo. Así que cuidadito, porque la vida es redondita”, concluyó.

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