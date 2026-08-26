La inédita cadena nacional que hizo sonar “La Cueca de las Pymes” de Abastible en múltiples radios del país

Este miércoles 26 de agosto, cientos de radioemisoras de norte a sur del país se coordinaron para transmitir simultáneamente “La Cueca de las Pymes”, nueva canción de Abastible creada como homenaje a los emprendedores y emprendedoras de Chile.

La iniciativa convirtió a la radio en el eje central de una campaña que buscó llevar la composición a la mayor cantidad de personas posible. La estrategia contempla su presencia en espacios musicales, pautas editoriales y plataformas digitales, además de esta cadena nacional, considerada un hito poco habitual dentro de las comunicaciones de marca en Chile.

En la transmisión participaron las 10 radios de PRISA Media Chile, que pusieron su alcance a disposición de este reconocimiento a las pequeñas y medianas empresas.

“Tenemos la convicción de que los emprendedores y emprendedoras merecen un reconocimiento a la altura de su aporte al país”, señaló Carmen Munita, Gerente de Marketing de Abastible. La ejecutiva destacó que conseguir la participación simultánea de cientos de emisoras “fue un desafío extraordinario de coordinación y un hito poco frecuente en las comunicaciones de marca en nuestro país”.

La canción tiene una duración de un minuto y 45 segundos y no se quedará solo en las radios. “La Cueca de las Pymes” también sonará en las fondas durante este 18 de septiembre y estará disponible para descarga en el sitio de Abastible, con la idea de que las familias puedan bailarla durante las Fiestas Patrias.

Una cueca dedicada a las Pymes

La composición nació a partir de una premisa: pese a la diversidad de temas presentes en la cueca chilena, hasta ahora ninguna canción del género había puesto a las Pymes en el centro de su historia.

Por ello, Abastible impulsó una composición que relata la realidad de los pequeños y medianos negocios que funcionan “de Arica a Punta Arenas”. La canción mantiene la estructura, métrica y sonoridad tradicional de la cueca. Pero suma un elemento reconocible de los barrios del país: el golpeteo de los cilindros de gas.

La iniciativa continúa la campaña realizada por Abastible durante el Mes de la Patria de 2025 y busca que esta nueva canción pueda trascender la publicidad y convertirse, con el tiempo, en parte de las celebraciones y la cultura popular chilena.

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