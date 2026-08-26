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Tormentas eléctricas en los próximos días: las regiones de Chile que tendrán “efectos especiales” en el cielo según Michelle Adam

Un frente de mal tiempo dejará lluvias, fuertes vientos y posibles tormentas eléctricas en varias regiones de Chile, con inusuales efectos visuales en el cielo. Acá todos los detalles.

26 Ago, 2026. 16:36 hrs

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