Tormentas eléctricas en los próximos días: las regiones de Chile que tendrán “efectos especiales” en el cielo según Michelle Adam Un frente de mal tiempo dejará lluvias, fuertes vientos y posibles tormentas eléctricas en varias regiones de Chile, con inusuales efectos visuales en el cielo. Acá todos los detalles. 26 Ago, 2026. 16:36 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Team Chile de Robótica necesita viajar al mundial en Corea del Sur y lanzó una rifa para reunir fondos: ¿Cómo participar por un auto 0 km? Influencer estadounidense recorrió Chile y quedó impactada por algo que asegura haber sentido “por todas partes”: nunca se lo esperó Auditor fue a ver a su tía y le dio a probar un «cigarro que da risa»: nunca esperó cómo terminaría todo ¿A qué hora empieza a llover en Santiago? El pronóstico de Michelle Adam para este miércoles y jueves Naya Fácil sufrió fuertes dolores y preocupó a sus seguidores con registro en redes: pidió atención médica Creadora de contenido hot realiza llamativa confesión sobre Luis Jiménez: no se guardó nada y lanzó íntimo detalle Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado