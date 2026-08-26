Naya Fácil sufrió fuertes dolores y preocupó a sus seguidores con registro en redes: pidió atención médica

Naya Fácil generó preocupación entre sus seguidores luego de compartir una serie de registros en redes sociales donde mostró el complejo momento de salud que estaba atravesando.

La creadora de contenido contó que comenzó a sentir fuertes dolores estomacales durante el día. Según explicó, sus síntomas eran similares a los que había presentado anteriormente su hermana, quien habría tenido un virus.

A través de sus historias de Instagram, Naya relató parte de lo que estaba viviendo. “Me duele mucho el estómago, como a mi hermana. No ven que tenía un virus y los mismos síntomas”, explicó.

Naya Fácil alarma a sus seguidores por inesperado problema de salud

Con el paso de las horas, su estado habría empeorado. “Vomité todo lo que comí hoy día”, contó en uno de sus registros.

Posteriormente, aseguró que ni siquiera podía mantener líquidos. “Qué lata andar enferma, no lo puedo creer. Acabo de vomitar todo, hasta el agua, y tengo mucha sed”, expresó.

La situación llevó a la influencer a contactar a un médico para que pudiera revisarla en su domicilio. Además, describió la intensidad del dolor y otros síntomas que estaba experimentando.

“Estoy muy mal, me duele demasiado, tengo como cólicos. Del 1 al 10, un 9, un 8.5 e hice diarrea con sangre. Me siento mareada”, señaló.

Naya Fácil también reconoció que el malestar era inusual para ella y que nunca había experimentado un dolor de estómago de esa intensidad.

“No recuerdo haber tenido un dolor de estómago a este nivel (…) No pensé que me iba a sentir tan mal, pero fue empeorando todo”, complementó.

Finalmente, la creadora de contenido lamentó tener que detener sus actividades habituales debido a su estado. “No me gusta estar enferma, quiero hacer mi vida normal y sobre todo salir”, cerró.

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