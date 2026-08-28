“Váyanse a la conch… vayan a lavarse el p…”: famosa chilena perdió la paciencia y lanzó brutal mensaje en pleno programa de TV

Trinidad Cerda no se guardó nada durante su reciente aparición en televisión. La exparticipante de Gran Hermano aprovechó un momento de su visita a Todo va a estar bien para enviar un contundente mensaje a quienes suelen criticarla en redes sociales.

La influencer y extripulante de cabina llegó hasta el programa de Vía X, espacio conducido por Mauricio Flores y Rodrigo González. Durante la conversación, abordó distintos aspectos de su vida y de su trayectoria.

Trinidad Cerda respondió sin filtro a sus detractores

Sin embargo, el momento que más llamó la atención ocurrió cuando los animadores le propusieron dedicar unas palabras a las personas que constantemente lanzan comentarios negativos en internet.

Cerda aceptó y rápidamente dejó clara su postura frente a los llamados haters. “Este mensaje para todas las personas que odian en las redes sociales, que son haters. A todos los transfóbicos, los homofóbicos y también para esa gente que se sienta en una mesa y se pone a hablar”, comenzó señalando.

La comunicadora continuó con un descargo mucho más directo. Esta vez, utilizó fuertes palabras para referirse a quienes la cuestionan públicamente.

“Váyanse a la conch…, vayan a lavarse el poto, aburríos rec…, y después vuelvan si quieren a hablar, porque son unos fomes de mier…”, lanzó durante el programa.

Pero su mensaje no quedó solamente en los insultos. Trinidad Cerda también apuntó contra las personas que utilizan las redes sociales para cuestionar a otros por su identidad, orientación o manera de vivir.

En esa línea, cerró su intervención con una reflexión dirigida a sus detractores: “Y espero que algún día entiendan lo que es ser feliz y estar en paz con tu cuerpo”.

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