“Hay cosas que no me cuadran”: cuestionan a Coté López tras compartir examen de drogas en redes sociales

Coté López volvió a quedar en el centro de la atención farandulera luego de compartir un documento en redes sociales con el que buscó responder a una de las acusaciones que surgieron tras su polémico cruce con Gala Caldirola.

La controversia se originó durante la comentada llamada que la empresaria realizó a Primer Plano, mientras el programa entrevistaba a la modelo española. El intercambio de palabras subió rápidamente de tono y terminó con Caldirola perdiendo la paciencia.

En medio de aquella conversación, la europea acusó a López de haber realizado “algo horrible e ilegal”. La frase generó una serie de especulaciones en distintos espacios de farándula.

Examen de drogas de Coté López genera dudas en redes

Uno de quienes abordó la situación fue Sergio Rojas, quien planteó una teoría relacionada con un supuesto consumo de sustancias frente a la pequeña hija de Gala.

Ahora, López decidió responder a esa acusación de manera pública. Este jueves, la empresaria publicó en sus redes sociales un examen de drogas y lo acompañó con una breve explicación.

“Cuando llegué desmayada por cálculos”, escribió junto al documento.

Sin embargo, la publicación no pasó inadvertida. Una de las personas que reparó en el contenido fue @claudiaossandon, conocida por comentar distintos episodios de la farándula nacional en redes sociales.

A través de un nuevo video, la opinóloga planteó dudas respecto del documento y, específicamente, sobre la fecha que aparece en el examen.

“Hay cosas que no me cuadran con la historia de Coté López y también me lo hizo saber una seguidora”, comenzó señalando.

Según expuso, el documento registra como fecha el 22 de abril de 2026, algo que, a su juicio, no tendría relación con la hospitalización que López habría experimentado a comienzos de ese mes.

“También hablemos de lo raro de examen que subió. ¿Por qué subió eso? ¿Eso es lo que no se puede hablar? ¿Lo ilícito? No coincide para nada con un cálculo”, afirmó Ossandón en su publicación.

Luego, la creadora de contenido dejó abierta la discusión entre sus seguidores.

“Ahí la dejo, a ver si ustedes coinciden o no con lo que estoy diciendo, porque me parece muy raro”, cerró.

La publicación también generó comentarios de usuarios que debatieron sobre la postura de la opinóloga. En uno de ellos, una persona le pidió que fuera “sorora” con López.

Ossandón respondió de manera directa: “No soy sorora con mujeres que no lo son, partamos por ahí”.

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