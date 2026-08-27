Aura Fest 2026 en Santiago: LAUTA, Amigo de Artistas, BM y Max Carra encabezan el festival

La escena de la cumbia pop sigue sumando nuevos espacios y ahora tendrá un festival propio en Santiago. Se trata de Aura Fest, evento que tendrá su primera edición el próximo 30 de octubre de 2026 en el Hipódromo Chile.

La jornada reunirá a LAUTA, Amigo de Artistas, BM y Max Carra, cuatro nombres que han logrado posicionarse entre las nuevas generaciones gracias a sus canciones y al alcance que han conseguido en plataformas digitales.

Una fiesta inspirada en las nuevas generaciones

Aura Fest toma su nombre de una expresión que se ha vuelto popular en redes sociales: “farmear aura”, concepto relacionado con acumular momentos, actitud y experiencias.

La propuesta busca trasladar esa idea a una jornada musical donde los asistentes puedan cantar, bailar y compartir junto a sus artistas favoritos.

Uno de los puntos destacados del cartel es la conexión entre LAUTA y Amigo de Artistas, quienes participaron en “Puñaladas”, canción que se convirtió en uno de los temas destacados de esta nueva camada y que posteriormente sumó a Manuel Turizo y Reik en una nueva versión.

El festival llega en medio del crecimiento de una escena que encontró en TikTok, Instagram y otras plataformas digitales una vía para acercar nuevos sonidos a una audiencia cada vez mayor.

¿Cuándo y dónde será Aura Fest?

La primera edición de Aura Fest se realizará el 30 de octubre en el Hipódromo Chile. Las puertas y actividades comenzarán a las 18:30 horas.

El evento será para todo público, con acceso permitido desde los 5 años.

Las entradas ya están disponibles a través de Tu Acceso, por lo que los seguidores de LAUTA, Amigo de Artistas, BM y Max Carra ya pueden asegurar su lugar para esta primera edición del festival.

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