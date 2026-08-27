Hogwarts llega a Santiago: el panorama imperdible para celebrar los 25 años de Harry Potter con gastronomía y magia

Los fanáticos de Harry Potter tendrán un nuevo panorama en Santiago para celebrar los 25 años de la icónica saga. Este jueves 27 de agosto comenzará una experiencia temática que busca transportar a los visitantes directamente al universo de Hogwarts.

La fecha no es casual. La celebración coincidirá con el inicio del reestreno de las ocho películas de Harry Potter en los cines, por lo que los seguidores de la historia podrán complementar la experiencia cinematográfica con una visita inspirada en el mundo mágico.

¿Eres fan de Harry Potter? Este restaurante en Santiago prepara una experiencia mágica

El encargado de llevar esta propuesta a la capital es Incantum, restaurante temático ubicado en CentroParque del Parque Araucano, en Las Condes. El espacio combinará ambientación, personajes, actividades especiales y una carta inspirada en distintos elementos de la saga.

La gastronomía será uno de los principales atractivos. Entre las preparaciones disponibles aparecen las Setas de Supervivencia, un tartar de hongos confitados; las Costillas de Troll, un asado de tira cocinado a baja temperatura; y el Pastel de Cumpleaños de Harry, elaborado con bizcocho de chocolate y relleno de Nutella y avellanas.

Para los más pequeños también habrá opciones especiales, como la MagicKid Box Cheese Burger, acompañada de papas fritas.

La experiencia también llegará a la barra con preparaciones inspiradas en el universo mágico. Una de ellas es Ojo Loco, un cóctel estilo sour elaborado con tequila, Ronchata de castañas, Blue Curaçao y cítricos. También estará disponible Poción de la Verdad, un mocktail pensado para quienes prefieren una alternativa sin alcohol.

Además de la propuesta gastronómica, durante la celebración habrá personajes y actividades especiales, convirtiendo la visita en un panorama pensado para fanáticos de distintas edades.

Incantum está ubicado en Presidente Riesco 5330, local 105, CentroParque, Parque Araucano, Las Condes.

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