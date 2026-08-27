¿Lloverá este fin de semana en Santiago? El pronóstico del tiempo de TVN para el cierre de agosto El pronóstico de TVN anticipa cómo estará el tiempo este viernes y durante el fin de semana en Santiago y distintas zonas del país, con posibles lluvias y cambios en las condiciones meteorológicas. 27 Ago, 2026. 15:57 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS La trágica historia que marcó al Chacotero Sentimental: «Me embaracé a los 21 y me casé por obligación» Tormentas eléctricas en los próximos días: las regiones de Chile que tendrán “efectos especiales” en el cielo según Michelle Adam Team Chile de Robótica necesita viajar al mundial en Corea del Sur y lanzó una rifa para reunir fondos: ¿Cómo participar por un auto 0 km? Influencer estadounidense recorrió Chile y quedó impactada por algo que asegura haber sentido “por todas partes”: nunca se lo esperó La trágica historia que marcó al Chacotero Sentimental: "Me embaracé a los 21 y me casé por obligación" Luciano Pereyra sorprende con “Ahora Las Bailamos”: sus grandes baladas ahora llegan en versión cumbia, cuarteto y guaracha Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado