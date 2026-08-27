  • EN VIVO

¿Lloverá este fin de semana en Santiago? El pronóstico del tiempo de TVN para el cierre de agosto

El pronóstico de TVN anticipa cómo estará el tiempo este viernes y durante el fin de semana en Santiago y distintas zonas del país, con posibles lluvias y cambios en las condiciones meteorológicas.

27 Ago, 2026. 15:57 hrs

VIDEOS RELACIONADOS

Contenido patrocinado

VIDEOS MÁS VISTOS