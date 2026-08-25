Influencer finlandesa se enamoró del pisco sour chileno, pero al volver a su país quedó sorprendida por la diferencia de precio

Ella María Halmesaari llegó a Chile desde Finlandia en 2019 con una idea clara: permanecer durante seis meses para realizar un intercambio universitario. Sin embargo, la experiencia terminó superando sus expectativas y la llevó a quedarse en el país.

La influencer, que actualmente tiene 33 años y es ingeniera comercial, ha documentado parte de su vida en Chile a través de Instagram. En los últimos días, incluso, compartió su experiencia asistiendo a un partido de Colo Colo, donde tuvo la oportunidad de conocer al histórico futbolista Arturo Vidal.

En conversación con AS, Halmesaari relató cómo ha sido su experiencia viviendo en el país y repasó algunos de los aspectos de la cultura chilena que más la han sorprendido.

Uno de ellos tiene relación con la gastronomía y, especialmente, con los tragos típicos. La finlandesa aseguró que ya se acostumbró al sabor del terremoto, preparación tradicional que probó durante su estadía en Chile.

Llegó desde Finlandia y esto opina del terremoto

“Al principio era demasiado dulce, pero ahora ya me acostumbré y me encanta”, comentó sobre el popular brebaje.

Eso sí, la influencer reconoció que se trata de un trago que puede ser traicionero. “Sí es medio peligroso, con dos uno ya está… Esperamos no tener dolor de cabeza”, señaló entre risas a AS.

Pero el terremoto no es su bebida chilena favorita. Halmesaari reveló que el pisco sour ocupa el primer lugar entre sus preferencias y que incluso llevó algunas botellas a Finlandia para compartirlo con su familia.

“Es mi trago favorito”, afirmó. Según contó, a sus cercanos también les gustó tanto que en una oportunidad se terminó el pisco que había llevado y tuvo que comprar otra botella en Finlandia.

El precio fue una de las grandes diferencias que descubrió. Mientras en Chile una botella puede costar cerca de $8.000, en Finlandia pagó alrededor de $45.000.

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