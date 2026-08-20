Preocupación en la industria televisiva: popular rostro de CHV habría sido internado en centro de salud

El animador Julián Elfenbein habría ingresado durante la noche de este miércoles a un recinto de salud en Santiago, situación que generó preocupación en torno a su estado actual.

De acuerdo con información publicada por El Filtrador, hasta el momento ni el rostro de Chilevisión ni personas de su círculo cercano han entregado detalles sobre las razones de su ingreso o su condición. El medio intentó obtener respuestas, pero no habría recibido declaraciones.

La situación ocurre en medio de un período de incertidumbre sobre el futuro televisivo del comunicador. Tras el término de Cuánto vale el show, Elfenbein dejó de aparecer en pantalla y no ha retomado la conducción de un espacio en Chilevisión.

Durante los últimos meses, incluso surgieron versiones sobre una eventual llegada del animador a Contigo en la mañana, luego de la salida de Julio César Rodríguez. Finalmente, el canal optó por Roberto Cox para acompañar a Monserrat Álvarez en el matinal.

El antecedente de salud que había revelado

La ausencia de Julián Elfenbein en televisión ya había generado especulaciones anteriormente. En ese contexto, el animador conversó con Que te lo digo y entregó detalles sobre un problema de salud que estaba enfrentando.

En aquella oportunidad, explicó que se encontraba tratando una hernia y que había optado por controlar las molestias sin continuar con algunos medicamentos que le provocaban efectos secundarios.

«Estoy tratando de manejarla sin medicamentos que me tenían medio en la luna. El Tramadol, sobre todo. Me duele pero por lo menos estoy sin medicamentos intensos», señaló entonces el rostro de Chilevisión.

Por ahora, no existen mayores antecedentes públicos sobre las razones que llevaron a Elfenbein a ingresar a un recinto asistencial durante esta jornada. Tampoco se ha informado oficialmente cuál es su estado de salud.

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