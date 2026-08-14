Fonda Doña Florinda confirma su line up para Fiestas Patrias y anuncia 20% de descuento con MACHBANK

La celebración de Fiestas Patrias tendrá tres jornadas de música y entretención en La Florida. Además, quienes paguen sus entradas con tarjetas MACHBANK podrán acceder a un descuento especial.

La Fonda Doña Florinda 2026 ya prepara su regreso para celebrar las Fiestas Patrias con una programación que reunirá música en vivo, gastronomía y actividades para toda la familia. El evento se realizará los días 18, 19 y 20 de septiembre en el Parque Los Héroes 1975, La Florida.

Una de las principales novedades para quienes todavía no compran sus entradas es el beneficio de MACHBANK, que permitirá acceder a un 20% de descuento en las entradas generales diarias.

¡20% de descuento con MACHBANK!

La promoción contempla un 20% de descuento para quienes compren sus entradas y paguen con tarjetas MACHBANK de prepago, débito o crédito.

El beneficio estará disponible hasta el 16 de septiembre de 2026, o hasta agotar un stock de 3.500 unidades. Además, existe un límite de dos entradas por cliente.

El descuento se aplica exclusivamente a compras online y las entradas se encuentran disponibles a través de PuntoTicket.

Así, quienes quieran asegurar su entrada para alguna de las tres jornadas pueden aprovechar esta promoción y pagar menos por su ticket general diario.

Este es el line up de Fonda Doña Florinda 2026

La cartelera contempla artistas nacionales e internacionales y tendrá una programación distinta para cada jornada.

Viernes 18 de septiembre:

Chico Trujillo

Damas Gratis

La Sonora Malecón

Los Charros de Luchito y Rafael

Noche de Brujas

Santaferia

Sinaka

Sábado 19 de septiembre:

Amar Azul

Chico Trujillo

Damas Gratis

El Bloque 8

Katteyes

Los Vásquez

Luis Lambis

Domingo 20 de septiembre:

Chico Trujillo

Alanys Lagos

Damas Gratis

Jairo Vera

La Sonora Dinamita

Ráfaga

Zúmbale Primo

La Fonda Doña Florinda no solo contará con conciertos. El recinto tendrá distintas alternativas para disfrutar durante toda la jornada, entre ellas cuecódromo, zona kids, juegos típicos, cocinerías y foodtrucks.

Las puertas abrirán los tres días a partir de las 12:00 horas. El viernes 18 y sábado 19, el evento se extenderá hasta las 00:00 horas, mientras que el domingo 20 finalizará a las 22:00 horas.

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