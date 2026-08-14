Fonda Doña Florinda confirma su line up para Fiestas Patrias y anuncia 20% de descuento con MACHBANK

La celebración de Fiestas Patrias tendrá tres jornadas de música y entretención en La Florida. Además, quienes paguen sus entradas con tarjetas MACHBANK podrán acceder a un descuento especial.
La Fonda Doña Florinda 2026 ya prepara su regreso para celebrar las Fiestas Patrias con una programación que reunirá música en vivo, gastronomía y actividades para toda la familia. El evento se realizará los días 18, 19 y 20 de septiembre en el Parque Los Héroes 1975, La Florida.
Una de las principales novedades para quienes todavía no compran sus entradas es el beneficio de MACHBANK, que permitirá acceder a un 20% de descuento en las entradas generales diarias.
¡20% de descuento con MACHBANK!
La promoción contempla un 20% de descuento para quienes compren sus entradas y paguen con tarjetas MACHBANK de prepago, débito o crédito.
El beneficio estará disponible hasta el 16 de septiembre de 2026, o hasta agotar un stock de 3.500 unidades. Además, existe un límite de dos entradas por cliente.
El descuento se aplica exclusivamente a compras online y las entradas se encuentran disponibles a través de PuntoTicket.
Así, quienes quieran asegurar su entrada para alguna de las tres jornadas pueden aprovechar esta promoción y pagar menos por su ticket general diario.
Este es el line up de Fonda Doña Florinda 2026
La cartelera contempla artistas nacionales e internacionales y tendrá una programación distinta para cada jornada.
Viernes 18 de septiembre:
- Chico Trujillo
- Damas Gratis
- La Sonora Malecón
- Los Charros de Luchito y Rafael
- Noche de Brujas
- Santaferia
- Sinaka
Sábado 19 de septiembre:
- Amar Azul
- Chico Trujillo
- Damas Gratis
- El Bloque 8
- Katteyes
- Los Vásquez
- Luis Lambis
Domingo 20 de septiembre:
- Chico Trujillo
- Alanys Lagos
- Damas Gratis
- Jairo Vera
- La Sonora Dinamita
- Ráfaga
- Zúmbale Primo
La Fonda Doña Florinda no solo contará con conciertos. El recinto tendrá distintas alternativas para disfrutar durante toda la jornada, entre ellas cuecódromo, zona kids, juegos típicos, cocinerías y foodtrucks.
Las puertas abrirán los tres días a partir de las 12:00 horas. El viernes 18 y sábado 19, el evento se extenderá hasta las 00:00 horas, mientras que el domingo 20 finalizará a las 22:00 horas.
Sigue a Corazon.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.