  • EN VIVO

Fonda Doña Florinda confirma su line up para Fiestas Patrias y anuncia 20% de descuento con MACHBANK

La Fonda Doña Florinda 2026 llega con tres jornadas de música, gastronomía y entretención en La Florida.

14 Ago, 2026. 10:56 hrs
Fonda Doña Florinda
Instagram

La celebración de Fiestas Patrias tendrá tres jornadas de música y entretención en La Florida. Además, quienes paguen sus entradas con tarjetas MACHBANK podrán acceder a un descuento especial.

La Fonda Doña Florinda 2026 ya prepara su regreso para celebrar las Fiestas Patrias con una programación que reunirá música en vivo, gastronomía y actividades para toda la familia. El evento se realizará los días 18, 19 y 20 de septiembre en el Parque Los Héroes 1975, La Florida.

Una de las principales novedades para quienes todavía no compran sus entradas es el beneficio de MACHBANK, que permitirá acceder a un 20% de descuento en las entradas generales diarias.

¡20% de descuento con MACHBANK!

La promoción contempla un 20% de descuento para quienes compren sus entradas y paguen con tarjetas MACHBANK de prepago, débito o crédito.

El beneficio estará disponible hasta el 16 de septiembre de 2026, o hasta agotar un stock de 3.500 unidades. Además, existe un límite de dos entradas por cliente.

El descuento se aplica exclusivamente a compras online y las entradas se encuentran disponibles a través de PuntoTicket.

Así, quienes quieran asegurar su entrada para alguna de las tres jornadas pueden aprovechar esta promoción y pagar menos por su ticket general diario.

Este es el line up de Fonda Doña Florinda 2026

La cartelera contempla artistas nacionales e internacionales y tendrá una programación distinta para cada jornada.

Viernes 18 de septiembre:

  • Chico Trujillo
  • Damas Gratis
  • La Sonora Malecón
  • Los Charros de Luchito y Rafael
  • Noche de Brujas
  • Santaferia
  • Sinaka

Sábado 19 de septiembre:

  • Amar Azul
  • Chico Trujillo
  • Damas Gratis
  • El Bloque 8
  • Katteyes
  • Los Vásquez
  • Luis Lambis

Domingo 20 de septiembre:

  • Chico Trujillo
  • Alanys Lagos
  • Damas Gratis
  • Jairo Vera
  • La Sonora Dinamita
  • Ráfaga
  • Zúmbale Primo

La Fonda Doña Florinda no solo contará con conciertos. El recinto tendrá distintas alternativas para disfrutar durante toda la jornada, entre ellas cuecódromo, zona kids, juegos típicos, cocinerías y foodtrucks.

Las puertas abrirán los tres días a partir de las 12:00 horas. El viernes 18 y sábado 19, el evento se extenderá hasta las 00:00 horas, mientras que el domingo 20 finalizará a las 22:00 horas.

Contenido patrocinado