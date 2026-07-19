Revelan al jurado para el estreno de Fiebre de Canto: uno se repetirá el plato de Fiebre de Baile

Cada vez falta menos para el estreno de Fiebre de Canto, el nuevo programa de talentos de Chilevisión. Este domingo, la señal dio un importante paso al revelar quiénes serán los encargados de evaluar a los famosos que competirán sobre el escenario.

Mediante un spot promocional, el canal confirmó que Vasco Moulian, Emilia Dides, Luis Jara y Verónica Villarroel conformarán el jurado de la competencia.

Revelan al jurado para el estreno de Fiebre de Canto

Uno de los rostros que volverá a este tipo de formatos será Vasco Moulian, quien ya ocupa ese rol durante Fiebre de Baile y ahora repetirá la experiencia en la nueva apuesta musical.

La cantante Emilia Dides también formará parte del panel. La ex Miss Universo Chile cuenta con una destacada trayectoria artística, marcada por su participación en Rojo, además de su carrera como intérprete.

Otro de los nombres confirmados fue Luis Jara, artista con una extensa carrera en la música nacional y una amplia experiencia en televisión, tanto sobre los escenarios como en la conducción de programas.

El grupo lo completará Verónica Villarroel, reconocida soprano chilena que desarrolló una exitosa carrera internacional y que aportará una mirada técnica a las presentaciones.

Junto con anunciar al jurado, Chilevisión continúa revelando a las celebridades que aceptaron el desafío de competir en el programa.

Entre los participantes ya confirmados aparecen Eva Gómez, Fernando Larraín, Matías Oviedo, Etienne Bobenrieth, Julio Milostich, Nel Pacheco, Juan Pedro Verdier y Camila Andrade.

De esta manera, Fiebre de Canto reunirá a reconocidas figuras de la televisión, el espectáculo y las redes sociales, quienes buscarán sorprender al jurado y al público con sus interpretaciones cuando el estelar llegue próximamente a la pantalla de Chilevisión.

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