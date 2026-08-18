Fran García-Huidobro no tuvo piedad con Ivette Vergara y lanzó lapidaria frase tras su formalización: «Si hubieras matado…»

Ivette Vergara volvió a estar en el centro de la atención pública luego de enfrentar a la justicia por conducir a más de 160 km/h en la Autopista Costanera Norte. La periodista circulaba por un tramo donde la velocidad máxima permitida era de 100 km/h.

Tras ser formalizada y quedar en libertad, Vergara conversó brevemente con los medios. En ese contexto, reconoció su responsabilidad, aunque también cuestionó la forma en que algunos abordaron el caso.

“No me eximo de la responsabilidad, pero de ahí a que digan, yo no he matado a nadie, yo no he atropellado a nadie. Así que, por favor, tengamos un poquito de respeto”, manifestó.

Fran García-Huidobro arremetió contra Ivette Vergara tras su formalización

Sus declaraciones fueron comentadas en distintos espacios televisivos. Uno de ellos fue Plan Perfecto, de Chilevisión, donde Fran García-Huidobro entregó una contundente opinión sobre la situación.

La animadora cuestionó directamente la postura que adoptó la periodista tras la formalización.

“Está más preocupada de cómo se ve de lo que está diciendo. Mientras ella no crea que cometió un error, da lo mismo”, afirmó de entrada la conocida como “Dama de Hierro”.

García-Huidobro continuó con sus críticas y apuntó a la gravedad de la conducta que protagonizó Vergara.

“Ivette Vergara es genio y figura hasta la sepultura. No asume que cometió un delito gravísimo, sino que además insta a los demás a responder si no han cometido lo mismo”, lanzó.

Posteriormente, hizo una comparación para graficar su cuestionamiento: “Sí, que tire la primera piedra el que no ha andado a 120. Pero a 160 es otra cosa (…) Encima sale haciendo clases”.

Finalmente, la panelista cerró su intervención con una frase dirigida directamente a la periodista y que generó impacto en el estudio.

“Si hubieras matado a alguien, no andarías con esa parka larga sino con un traje de rayas”, sentenció.

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