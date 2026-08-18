¿Será feriado el 17 de septiembre? Tres proyectos avanzan en el Congreso y buscan extender las Fiestas Patrias

La posibilidad de sumar un nuevo día libre a las Fiestas Patrias 2026 comenzó a tomar forma en el Congreso. Durante este martes 18 de agosto, la Cámara de Diputadas y Diputados declaró admisibles tres proyectos que buscan establecer el jueves 17 de septiembre como feriado.

Las iniciativas cuentan con respaldo de parlamentarios de distintos sectores, pero todavía están lejos de convertirse en ley. Tras ser declaradas admisibles, ahora deberán continuar con su tramitación legislativa.

¿Qué proponen las iniciativas?

Uno de los proyectos fue presentado por el diputado Javier Olivares (PDG). La propuesta busca convertir el 17 de septiembre de cada año en feriado nacional. Además, plantea relacionar esta fecha con la promoción de la cueca, reconocida como danza nacional.

Por otra parte, la diputada Zandra Parisi (PDG) presentó una iniciativa enfocada exclusivamente en este año. Su objetivo es declarar como feriado legal el jueves 17 de septiembre de 2026.

El tercer proyecto cuenta con el impulso de parlamentarios del Partido Comunista. Al igual que la propuesta de Parisi, busca establecer como feriado nacional el 17 de septiembre de este año.

Todavía falta para que sea ley

Aunque las tres iniciativas superaron el primer paso, aún deben atravesar distintas etapas en el Congreso. Ahora serán analizadas en comisión en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Posteriormente, los proyectos deberán regresar a la Sala. Si consiguen avanzar, continuarán su recorrido legislativo y eventualmente llegarán al Senado.

Por lo mismo, la eventual aprobación del feriado todavía no está asegurada.

Además, el calendario juega en contra. La próxima semana corresponde a semana distrital, por lo que la actividad legislativa se retomará durante septiembre. Esto deja un margen reducido para que las propuestas avancen antes de la celebración de Fiestas Patrias.

Por ahora, el Congreso aún no declara feriado el 17 de septiembre de 2026. Su eventual incorporación al calendario dependerá de cómo avance la discusión en el Congreso durante las próximas semanas.

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