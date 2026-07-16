Adriana Barrientos revela el duro pensamiento que tuvo durante el violento portonazo que sufrió: «yo prefería irme con ella»

El violento portonazo que sufrió Adriana Barrientos el pasado domingo en la comuna de Las Condes sigue dando que hablar. La panelista de televisión entregó un crudo testimonio sobre el asalto y reveló qué fue lo que pasó por su cabeza mientras enfrentaba a los delincuentes.

El ataque ocurrió a plena luz del día cuando la modelo salía de su domicilio. Los antisociales le robaron su vehículo, su celular y un reloj. Con el paso de los días, además, se confirmó que el automóvil logró ser recuperado.

En el programa Zona de Estrellas, la «Leona» recordó cómo reaccionó apenas fue interceptada por los asaltantes y aseguró que incluso logró arrebatarle un arma a uno de ellos.

El crudo relato de Adriana Barrientos

«Me abren la puerta, me sacan, y cuando me sacan le quito el arma de fuego al que estaba ahí a mano. Le quito el arma de fuego y me doy cuenta de que es plástica, la tiro y empiezan a forcejear conmigo», relató.

Barrientos explicó que, pese a descubrir que esa pistola era de juguete, otros delincuentes continuaban apuntándole con armas, por lo que nunca supo si alguna era real.

«Habían dos que estaban con pistolas apuntándome en la cabeza. Esas otras dos pistolas desconozco si es que eran de juguete o eran de verdad. Seguramente alguna de las cinco pistolas era de verdad, pero no estoy segura cuál, la que yo tomé no era», afirmó.

Sin embargo, confesó que lo más impactante fue el pensamiento que la acompañó durante el forcejeo. Según contó, recordó inmediatamente a su perrita, que murió hace ocho meses.

«Empecé un forcejeo, bien complicado, no quería rendirme. Yo dije ‘aquí no tengo nada que perder, porque si es que llega a pasar algo y si se llega a abrir fuego acá me espera mi gorda'», expresó.

Con evidente emoción, reconoció que aún no logra superar esa pérdida.

«Cuando se acercan los cinco tipos yo de lo único que me acuerdo es de ella. Llevo ocho meses y todavía no consigo una vida sin ella. La gente dirá ‘esta niña está loca, está enferma’, sí estoy yendo al psicólogo, pero yo no sé vivir sin mi peluda, sin ella», comentó.

Finalmente, Barrientos aseguró que ese recuerdo marcó por completo la forma en que enfrentó el asalto.

«Cuando me pasó esto yo dije pase lo que pase yo voy a ganar porque yo voy a estar con ella. Seguramente uno de ellos disparaba y yo, en el minuto en que dispara, iba a poder abrazar a la gorda y a esta hora iba a estar jugando con ella, con las palomas en el cielo».

La panelista cerró su relato con una reflexión que conmovió a sus compañeros de programa.

«Entonces, no me importó. Porque si en ese minuto había que tomar una decisión yo prefería irme con ella a que quedarme».

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