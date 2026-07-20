Gobierno decreta Estado de Catástrofe en región de Coquimbo y provincia de Huasco: ¿Qué significa la medida y cuáles son sus facultades?

El Presidente José Antonio Kast anunció este miércoles la declaración de Estado de Catástrofe para la Región de Coquimbo y la Provincia de Huasco, en la Región de Atacama, como respuesta a la emergencia provocada por el intenso sistema frontal que afecta a ambas zonas.

Según explicó el Mandatario, la decisión se adoptó tras evaluar la evolución del fenómeno meteorológico y actualizar el balance de sus consecuencias. Entre los principales efectos se encuentran el aumento de los cortes de agua potable, los desplazamientos de tierra debido al incremento de los caudales y las interrupciones del suministro eléctrico.

La medida busca facilitar la coordinación de los recursos del Estado y acelerar la respuesta frente a la emergencia, con el objetivo de proteger a la población y enfrentar los daños provocados por el temporal.

¿Qué significa el Estado de Catástrofe?

El Estado de Catástrofe es uno de los estados de excepción constitucional contemplados en la Constitución Política de Chile y en la Ley N.º 18.415. El Presidente de la República puede decretarlo cuando una calamidad pública afecta gravemente a una zona determinada del país.

Esta herramienta se utiliza en situaciones extraordinarias, como terremotos, inundaciones, incendios forestales, sequías, epidemias u otras emergencias de gran magnitud que alteran el normal funcionamiento de la sociedad.

Una vez decretado, el Gobierno puede adoptar medidas especiales para enfrentar la emergencia. Entre ellas se contempla la posibilidad de restringir temporalmente la libertad de desplazamiento, el derecho de reunión y, en casos específicos, el derecho de propiedad cuando sea necesario para responder a la crisis.

Además, el Ejecutivo designa a un Jefe de la Defensa Nacional, autoridad encargada de coordinar las acciones destinadas a resguardar a la población, mantener el orden público y apoyar las labores de emergencia en la zona afectada.

Números de emergencia habilitados en Coquimbo

La Municipalidad de Coquimbo informó que mantiene habilitados los siguientes teléfonos para atender emergencias derivadas del sistema frontal:

Seguridad Pública

1420

Otros números de emergencia

+56 9 8950 3237

+56 9 6849 4140

+56 9 9032 8441

Delegaciones Municipales

Tierras Blancas: +56 9 8222 5831

Rural Cordillera: +56 9 9434 9343

Guanaqueros – Totoralillo: +56 9 8170 6954

Tongoy – Puerto Aldea: +56 9 9324 6405

Números de emergencia habilitados en La Serena

La Municipalidad de La Serena también dispuso los siguientes canales de contacto para reportar situaciones relacionadas con la emergencia:

Números generales

+56 9 6843 2984

+56 9 9748 1401

+56 9 5770 9734

+56 9 5770 4593

Delegaciones Municipales

Las Compañías: +56 9 5771 6495

La Antena: +56 9 5772 3998

La Pampa: +56 9 4718 9803

Avenida del Mar: +56 9 5771 7448

Centro: +56 9 5770 3917

Rural: +56 9 9742 0874

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