La íntima confesión sexual de José Antonio Neme: «No me quiero ir de este mundo sin…»

José Antonio Neme protagonizó uno de los momentos más comentados de su paso por FelipePodKast, el programa conducido por Felipe Kast. En la conversación, el periodista habló con total sinceridad sobre su presente sentimental y terminó haciendo una confesión que sorprendió al conductor.

Todo comenzó cuando ambos abordaban el tema de las relaciones de pareja. En ese contexto, el rostro de Mega contó que atraviesa un buen momento junto a su actual pareja, aunque la conversación rápidamente derivó hacia su orientación sexual y algunas experiencias personales.

Fue entonces cuando Kast le preguntó si alguna vez había sentido atracción por las mujeres. Entre risas, Neme respondió: «Mira, yo me he ido como ‘heterosexualizando’, qué rara esa cuestión». De inmediato, bromeó con quienes estaban detrás de cámaras: «¿Por qué se ríen? ¿Acaso no me creen?».

El periodista continuó con el tono distendido y agregó: «Muchos dicen que al que la prueba, nunca más se le quita. Pero yo creo que me ha pasado al revés: he probado tantas que ya no me pasa nada».

La confesión de José Antonio Neme

Sin embargo, la mayor sorpresa llegó segundos después. Neme reconoció que nunca ha tenido una experiencia íntima con una mujer, aunque aseguró que es algo que despierta su curiosidad.

«Nunca he estado con una mujer, lo he dicho públicamente, pero no me quiero ir de este mundo sin saber qué significa», confesó el periodista.

Consultado sobre si alguna mujer se ha interesado en él, respondió con humor: «Me cuesta leer a los hombres, imagínate a las mujeres. Más de alguna, quizás, se ha fijado en este humilde servidor. Pero, si hay alguien que me quiera ayudar a probar, están abiertas las postulaciones».

Durante la conversación también reveló cuál es la mujer chilena que más le llama la atención. «A mí me encanta Daniella Chávez, me fascina. Estupenda. ¿A ti no?», le preguntó a Felipe Kast.

Al escuchar que el conductor no compartía su opinión, Neme lanzó otra broma: «O sea, yo me siento más heterosexual que tú en esta entrevista».

Antes de finalizar el tema, volvió a sincerarse y dejó clara su postura. «Me fascina, me pasan todas las cosas del mundo. Pero sí, me gustaría estar sexualmente con una mujer. Emocionalmente, no sé», concluyó.

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