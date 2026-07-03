Revelan la causa de muerte de Fernando Kliche tras su fallecimiento a los 71 años

La muerte de Fernando Kliche, confirmada durante este viernes 3 de julio, sigue generando impacto en el mundo del espectáculo. El actor uruguayo-chileno falleció a los 71 años, justo cuando se preparaba para volver a las teleseries con Prohibida Obsesión, la nueva producción nocturna de Mega.

Con el paso de las horas también comenzaron a conocerse más antecedentes sobre el delicado estado de salud que enfrentó en sus últimas semanas. Fue en el matinal Mucho Gusto donde Daniela Demicheli, productora del Área Dramática de Mega, reveló cómo comenzó todo.

Un complejo estado de salud

Según explicó, el actor presentó molestias mientras participaba en las grabaciones de la teleserie. «Estábamos grabando, le vino un dolor a una pierna, fue al doctor y empezaron a hacerle todos los exámenes y finalmente le diagnosticaron un cáncer al páncreas», relató.

La profesional agregó que la enfermedad ya estaba muy avanzada cuando fue detectada. «Estaba generalizado, con metástasis. Entonces, lo que le hicieron fue un tratamiento paliativo», señaló.

Demicheli también contó que el equipo de la producción optó por mantener reserva sobre el diagnóstico. Respetando la voluntad del propio actor, quien no quería que su situación se hiciera pública.

Antes de conocer la gravedad de su enfermedad, Fernando Kliche alcanzó a grabar parte de sus escenas para Prohibida Obsesión, proyecto que marcaba su esperado regreso a la ficción televisiva.

Finalmente, la productora recordó que el intérprete estaba muy entusiasmado con este nuevo desafío profesional y aseguró que su fallecimiento golpeó profundamente a todo el equipo que compartió con él durante las grabaciones.

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