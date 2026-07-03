Ex de Álvaro Ballero reaparece con llamativo video en redes sociales y envía potente mensaje: hizo guiño a recordada frase

María José Reyes decidió dar vuelta la página de manera definitiva. La ex pareja de Álvaro Ballero compartió un video en el que mezcla humor con un potente mensaje de amor propio, dejando en evidencia que no existe espacio para una reconciliación con el participante de «Volverías con tu ex? 2».

El registro hace un guiño a la recordada frase «Yo amo a Ballero», pero esta vez con un giro completamente distinto. En lugar de revivir esa etapa de su vida, la reemplaza por un nuevo mensaje enfocado en el autocuidado y en la importancia de priorizar el bienestar personal.

María José Reyes reaparece con un llamativo video y lanza indirecta sobre su pasado

Según explicó la propia María José, el objetivo del video es transmitir que el valor de una persona no depende de una relación sentimental.

«Independientemente de las relaciones y de la relevancia que puedan tener en un momento, lo importante es cuidarse a una misma. Al final, nada ni nadie apaga tu brillo», afirmó.

De esta forma, la ex pareja de Ballero busca cerrar simbólicamente el capítulo que los unió. Apostando por una mirada positiva y centrada en el amor propio.

Con este registro, María José Reyes deja atrás la historia que alguna vez la vinculó a Álvaro Ballero y apuesta por un mensaje enfocado en la confianza, el autocuidado y la autoestima.

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