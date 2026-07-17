Reconocido rostro de TV rompe el silencio en vivo: “Los niños nunca se enteraron de la infidelidad, jamás se los conté hasta hoy”

Una sincera confesión hizo Maca Tondreau durante su paso por Hay que decirlo, de Canal 13. La periodista fue invitada al programa y sorprendió al panel al recordar cómo enfrentó la mediática separación de Claudio Sampieri, padre de su segundo hijo.

La conversación giraba en torno a las infidelidades cuando la exconductora de Buenos Días a Todos decidió contar un episodio que, hasta ahora, había mantenido en reserva. Según explicó, tras descubrir que su esposo le era infiel, optó por mantener la normalidad dentro de su hogar para evitar que sus hijos se vieran afectados.

«Él estuvo cuatro meses viviendo conmigo (después de enterarse). En mi caso, los niños nunca se enteraron de la infidelidad, jamás se los conté hasta hoy. Ya están grandes, tienen 32 y 25 años, da lo mismo», confesó, provocando la sorpresa de los presentes.

Compartieron la misma casa para proteger a sus hijos

Luego de escuchar su relato, Nelson Beltrán, más conocido como «El Colombiano», quiso saber cómo lograron convivir durante ese período.

Sin rodeos, Tondreau explicó que incluso continuaron durmiendo en la misma cama para no despertar sospechas entre sus hijos ni alterar la dinámica familiar.

«Uno tiene que cuidar a los niños al final. No me iba a separar y decir: ‘El papá se fue porque se metió con otra’. No, el papá siguió viviendo en la casa», afirmó.

La comunicadora contó que primero procesó la situación de manera privada y solo cuando tomó la decisión definitiva informó a su familia.

«Una semana antes le dije a los niños, a mi mamá, a mi papá y a mis hermanos: ‘Me voy a separar porque ya no nos llevamos’. ¿Por qué tenía que contar la infidelidad si era un tema de nosotros dos?», explicó.

La reflexión de Maca Tondreau tras el quiebre

Al cerrar su relato, la periodista aseguró que con el paso de los años cambió su forma de mirar lo ocurrido y cree que quien terminó perdiendo más fue su expareja.

«Para mí era un pobre gallo que estaba perdiendo… No se iba a levantar más con sus hijos al lado, no iba a tener una relación como la que tenía, no iba a tener este cuerpito al lado y se estaba llevando a una que tampoco siguió con él. ¿Quién es el que más pierde? Uno hace en ese momento el luto», sentenció.

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