¡Es oficial! Sin Filtros presenta a su nuevo conductor en plena transmisión: inesperado giro en su carrera

Tras varias semanas de incertidumbre por la salida de Gonzalo Feito, Sin Filtros finalmente confirmó quién quedará al mando del programa de manera permanente. El anuncio se realizó en plena transmisión y sorprendió con el regreso de un reconocido rostro de la televisión chilena.

La conducción del espacio había quedado vacante luego de la polémica protagonizada por Feito y Sebastián «Cuchillo» Eyzaguirre, episodio que terminó con la salida del periodista. Desde entonces, Felipe Bianchi asumió temporalmente el rol y, posteriormente, Bárbara Rebolledo tomó la posta.

Sin embargo, en el capítulo más reciente del programa llegó el momento de oficializar al conductor definitivo.

Sin Filtros presenta a su nuevo conductor en plena transmisión

Antes de presentar a su reemplazante, Bárbara Rebolledo aprovechó la instancia para despedirse del espacio y agradecer la oportunidad de haber estado al frente del programa.

«Comienza una nueva era. Quiero agradecer a la gente que me ha permitido acompañarlos acá en este programa durante estos días. Para mí es un honor que la comunidad de Sin Filtros, los millones que nos ven, que nos escuchan, que nos reproducen a través de multiplataformas, me hayan permitido estar acá».

La periodista también destacó la importancia del debate político dentro del espacio.

«Creo que el debate político es fundamental, que mostrar opciones diferentes es parte de hacer contribución directa a la democracia. No estar de acuerdo forma parte de la democracia y llegar a acuerdos, por cierto, que sin duda reafirma el acto democrático», mencionó.

Tras sus palabras, dio paso al esperado anuncio. «Voy a presentar de inmediato y les pido un aplauso para el nuevo conductor de Sin Filtros, don Fernando Solabarrieta».

El ingreso de Fernando Solabarrieta fue recibido con aplausos en el estudio. El periodista agradeció la confianza y reconoció que esta nueva etapa representa uno de los mayores retos de su carrera.

«Es un desafío enorme para mí, para mi carrera, para mi vida y de esa manera yo quisiera además agradecer a la comunidad, a la gente que está mirando en este instante y que me ha dado en un principio por lo menos mucho cariño. Así que gracias por la aceptación», comentó.

Con esta incorporación, Sin Filtros cierra el ciclo de reemplazos y apuesta por Fernando Solabarrieta para liderar de forma estable una nueva etapa del programa político.

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