Macarena Tondreau sufre minutos de terror tras violenta encerrona: Su mascota falleció luego del ataque

En la madrugada del domingo, la presentadora de televisión Macarena Tondreau sufrió un violento asalto luego de regresar de un viaje. La comunicadora, que iba junto a una de sus hijas de 11 años y sus mascotas, vivió un turbulento episodio que terminó con el robo de su vehículo.

Macarena Tondreau señalo que fue interceptada por tres o cuatro sujetos que la intimidaron con armas de fuego, obligándola bajar del auto.

“Veníamos saliendo de Vespucio Oriente, llegando a Costanera Norte, y se nos detiene un vehículo adelante. Justo en la salida, entonces no había manera de moverse”, expresó.

La presentadora señaló que: “Dos de ellos se ponen a mi lado armados, con armas de fuego. Me apuntaron al vidrio. El que estaba al lado de mi hija trató de romper el vidrio con un martillo, que gracias a Dios teníamos láminas más fuertes… Estamos bien, estamos con vida, estamos sanas, no nos golpearon, no hubo violencia física. Ya está”.

En medio de la situación, una de sus mascotas escapo del automóvil y luego la encontró sin vida: «Ellos abrieron las puertas, una de mis perritas salió corriendo. Lamentablemente, la perdimos».

Tras el violento episodio. Macarena Tondreau comentó: «Mi hija está shockeada, no entendía qué estaba pasando, mi otra hija también, pero estamos bien, estamos sanas, no nos golpearon. Y ya está. Es una lástima, porque uno tiene que intentar dar un paso adelante no sé cómo, porque queda uno con mucho miedo… pero es así no más».

El auto fue encontrado tres horas después

El subcomisario Luis Torres, de la Policía de Investigaciones señaló que: «Un vehículo se posicionó por delante de ellos, y descienden entre tres a cuatro sujetos masculinos, quienes intimidan a las víctimas con armas de fuego y martillos«, según el medio La Cuarta.

«Al rededor de tres horas después, se logra la ubicación del vehículo sustraído en una comuna del sector norte de Santiago. En estos momentos está siendo periciado«, cerró.

