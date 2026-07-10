Reconocido cantante chileno fue detenido durante control vehicular: Carabineros incautó droga, un arma de fuego y armas blancas

Carabineros detuvo este jueves al músico Camilo Castaldi, conocido artísticamente como Tea Time y exintegrante de Los Tetas, durante un procedimiento realizado en la comuna de Providencia.

El hecho ocurrió en medio de un control vehicular efectuado por funcionarios de la 19 Comisaría. Durante la fiscalización, inspeccionaron el automóvil en el que se desplazaba el artista junto a otras tres personas.

Tras revisar el vehículo, los efectivos encontraron droga, un arma de fuego y armas blancas. Todos estos elementos fueron incautados como parte de la investigación, según consignó Radio ADN.

El procedimiento terminó con los cuatro ocupantes del automóvil detenidos. Hasta ahora, Carabineros no ha informado la cantidad de droga decomisada ni ha entregado detalles sobre las características del armamento encontrado.

Los antecedentes judiciales de Tea Time

Esta no es la primera vez que Camilo Castaldi enfrenta problemas con la justicia.

En 2017 fue formalizado por un caso de violencia intrafamiliar, luego de una denuncia presentada por su expareja, Valentina Henríquez. En esa oportunidad, la Fiscalía solicitó una pena de 540 días de presidio. Sin embargo, el proceso concluyó en 2018 con una suspensión condicional, una prohibición de acercamiento y el cumplimiento de las medidas impuestas por la justicia.

Más tarde, en 2021, Carabineros lo detuvo nuevamente en Providencia tras acusarlo de organizar fiestas clandestinas en su departamento durante la pandemia. Como consecuencia, la Fiscalía lo formalizó por infringir las normas sanitarias vigentes.

A ello se suma una nueva formalización en 2024, esta vez en el Juzgado de Garantía de Santa Cruz, donde enfrentó cargos por el delito de amenazas contra una mujer.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google