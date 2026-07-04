«El mejor galán que ha existido»: Kike Morandé realizó un emotivo homenaje a Fernando Kliche en Detrás del Muro

La inesperada muerte del recordado actor Fernando Kliche golpeó duramente al mundo del espectáculo durante este viernes. Uno que tuvo palabras de despedida para el uruguayo fue Kike Morandé, que se tomó unos minutos antes de terminar su programa.

Además, en Detrás del Muro tenían planeado un capítulo especial, ya que presentaron el nuevo estudio en el que se transmitirá. Sin embargo, de celebración no pudo tener mucho, debido a esta triste noticia.

Kike Morandé realizó un emotivo homenaje a Fernando Kliche en Detrás del Muro

Así, justo antes de cerrar el nuevo capítulo de Detrás del Muro, Kike Morandé despidió a Fernando Kliche: «Hoy nos deja un grande. Me tocó conocerlo mucho porque Fernando es absolutamente de mi misma edad. Teníamos diferencia de muy pocos días y me tocó trabajar con él toda la vida en Canal 13, en muchos lados».

«Éramos muy amigos, muy simpático. Papá de Ignacio, que trabajó con nosotros. Te mandamos un saludo muy grande y con mucho cariño», agregó el conductor.

En esa misma línea, Kike Morandé señaló: «A Fernando todos ustedes lo van a recordar como lo que fue, un galán, un simpático, inigualable y el rey de la teleserie, el mejor galán que ha existido«.

«Él decía: ‘Mirá, che, primero sos pibe, después el hijo del protagonista, después el protagonista una, dos, tres, cuatro veces. Sos el papá del protagonista otra vez, cuatro o cinco veces. Y cuando ya te toca hacer al cura de la teleserie, no te llaman más’. Fernando, un abrazo inmenso al cielo. Que Dios te tenga a su lado. Fuiste un muy buen tipo, muy simpático«, cerró en el programa.

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