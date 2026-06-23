«Era algo que nunca pensé hacer…»: Figura de las redes impactó a sus seguidores con video hot junto a chica trans

Uno de los creadores de contenido más reconocidos en nuestro país, desde la época de antaño en YouTube Chile, es Vardoc, cuyo nombre real es Nicolás Liñan. Ahora, lejos de su faceta como youtuber, se dedica a crear contenido para adultos en Arsmate.

Y en las últimas horas, impactó a sus seguidores tras compartir un registro hot junto a una creadora de contenido trans. Rápidamente, las redes explotaron, y es que muchos aún recuerdan su etapa nerd, cuando jugaba videojuegos junto a sus amigos.

Figura de las redes impactó a sus seguidores con video hot junto a chica trans

Respecto a sus sensaciones con este debut, según consignó Radio ADN, Vardoc comentó: «Era algo que nunca pensé hacer, pero después de conocer a Antonella cualquier duda desapareció. Su profesionalismo, la confianza que transmite y la forma en que trabaja hicieron que todo fluyera de manera muy natural».

«La historia mezcla humor, picardía y una cuota de sorpresa. Todo comienza cuando un repartidor llega a entregar un pedido, pero al momento de cobrar surge un inconveniente inesperado. Lo que parecía una visita rutinaria termina tomando un rumbo completamente distinto y acaba de la mejor manera posible… con propina incluida«, señaló el creador de contenido.

«Quiero agradecer especialmente a Antonella por haber aceptado participar en esta producción junto a todo mi equipo. Me hizo sentir muy cómodo durante toda la grabación y eso se nota en el resultado final», cerró Vardoc.

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