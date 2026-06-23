«La que se va sin que la echen vuelve sin que la llamen»: La reacción de José Antonio Neme al regreso de reconocida periodista a Mega

Durante las últimas horas, en el más reciente capítulo de Mucho Gusto, se confirmó el regreso de una querida periodista al espacio. Se trata de la notera Katherine Ibáñez.

La periodista había salido del espacio en abril, debido a que se dedicó a otros proyectos dentro de Mega, sin embargo, ahora volvió a su rol como notera del matinal.

La reacción de José Antonio Neme al regreso de reconocida periodista a Mega

En su regreso al Mucho Gusto, José Antonio Neme, fiel a su estilo, le dedicó unas palabras a la periodista. Primero, fue muy amoroso: «Perdón, perdón, voy a hacer una desclasificación acá, a lo mejor algo incómoda, pero lo tengo que decir. Me encanta que la Kathy esté de vuelta. Lo mejor de este canal, la mejor periodista, la mejor editora, la mejor movilera«.

Después, el conductor también la subió al columpio un poco: «Yo nunca estuve de acuerdo en que se fuera de este equipo, por eso es que yo le dije, cuando ella se iba a ir, la que se va sin que la echen vuelve sin que la llamen«.

Al respecto, el conductor aseguró que sabía que pasaría esto: «Porque yo llevo muchos años en esta industria hija mía. Muchos años (…) Me encanta que estés de vuelta».

También, Karen Doggenweiler aprovevchó para decirle algunas palabras a la joven notera: «Tu trabajo, tu talento, tu oficio. Qué bueno, un tremendo aporte, así que estamos todos aquí celebrando tenerte con nosotros y tenerte de vuelta«.

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