Ludmila Ksenofontova volvió a referirse a la historia que protagonizó junto a Álvaro Ballero en ¿Volverías con tu ex? 2, el reality de Mega al que ambos ingresaron luego de haber terminado su matrimonio meses antes.

Aunque aceptaron participar juntos en el programa, la expatinadora aseguró que cada uno enfrentó el desafío con objetivos muy distintos. Mientras Ballero tenía la intención de reconstruir la relación y recuperar a su familia, ella ya sentía que esa etapa estaba completamente cerrada.

La sincera confesión de Ludmila sobre Álvaro Ballero

En conversación con LUN, Ksenofontova explicó que aceptó entrar al encierro porque quería disfrutar la experiencia, ya que sus sentimientos hacia su exesposo habían cambiado con el paso del tiempo.

«Ya había pasado casi un año separados, yo no sentía las mismas cosas por él. Pero igual entramos diciendo que íbamos a disfrutar la experiencia al máximo», recordó.

Según relató, la convivencia dentro del reality y las distintas dinámicas de pareja terminaron por confirmar que ya no existía la posibilidad de una reconciliación.

«Hubo actividades de mucho acercamiento con Álvaro, y me di cuenta que ya no sentía lo mismo que antes, solo lo veo como el papá de mis hijos y nada más», afirmó.

Respecto al presente, Ludmila señaló que ambos mantienen un vínculo únicamente por el bienestar de sus cuatro hijos. Si bien siguen en contacto de manera frecuente, explicó que las conversaciones se limitan a la crianza y coordinación familiar.

«Tenemos muchas cosas que sanar. Solo hablamos por cosas de los niños, porque tenemos muchas dinámicas con cuatro hijos. Siempre tenemos algo, así que igual hablamos harto sobre ellos», concluyó.

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