Revelan el monto total del patrimonio de Naya Fácil y la cifra sorprende a todos: «Todavía tengo ahorros»

Naya Fácil volvió a estar en el centro de la conversación tras mostrar por primera vez el interior de su nuevo penthouse, ubicado en el exclusivo barrio El Golf, en la comuna de Las Condes. La propiedad, cuyo valor bordearía los $1.700 millones, fue exhibida durante su participación en Primer Plano.

En el programa no solo recorrieron parte de su nuevo hogar, sino que además repasaron el patrimonio que ha construido la influencer gracias a su trabajo en redes sociales. Según detallaron, sus bienes superarían actualmente los $2.500 millones, considerando propiedades y vehículos de alta gama.

El inmueble de El Golf aparece como el activo más valioso de la creadora de contenido. Al recorrer el departamento, Naya no escondió su emoción por este importante paso.

«La verdad es que todavía estoy en estado de shock, todavía no puedo creer que este es mi nuevo hogar», expresó.

Las propiedades y vehículos que forman parte de su patrimonio

El reportaje también dio cuenta de otras inversiones inmobiliarias realizadas por la influencer en los últimos meses. Entre ellas destaca una casa en La Reina, comprada en octubre de 2025, cuyo valor supera los $400 millones.

A eso se suma un departamento en Reñaca con vista al mar, adquirido un mes después y tasado en cerca de $300 millones.

En cuanto a vehículos, Naya Fácil también posee un Tesla Cybertruck, camioneta eléctrica que compró en febrero de este año y que tendría un precio superior a los $150 millones.

Durante la entrevista, la influencer explicó que gran parte de su crecimiento económico se debe a la disciplina que mantuvo desde que comenzó a generar ingresos en plataformas digitales.

«Durante los primeros cinco años en mis redes sociales donde comencé a generar, nunca me compré una prenda de ropa, yo vivía de los canjes», recordó.

Luego contó que esos acuerdos le permitían cubrir gran parte de sus gastos diarios.

«A mí me llegaban canjes de zapatos, poleras, incluso hacía canje de comida«, relató. Finalmente, resumió la estrategia que, según ella, le permitió reunir su patrimonio. «Yo ahorraba todo eso».

Pese a las millonarias compras que ha realizado durante el último tiempo, Naya aseguró que sigue resguardando parte de su dinero.

«Todavía tengo ahorros», concluyó.

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