Este lunes, una nueva versión de la situación de Fran Maira volvió a aparecer en los medios. Se trata de Jemerson Zapata, hermano de Mayerson, la víctima del choque.

El joven se refirió a la situación que sacó a la luz su padre hace algunos días, donde relató el supuesto abandono de la familia de Fran Maira, y el nulo apoyo económico.

La teoría del hermano de Mayerson Zapata sobre Fran Maira

Ahora, en conversación con Hay Que Decirlo, de Canal 13, Jemerson Zapata se refirió a Fran Maira: «Todo el mundo tiene derecho a seguir su vida, pero la verdad es que la despreocupación… muchas veces los buscamos por ayuda para la salud de mi hermano y, básicamente, nos la negaron».

Al respecto, fue directo al hueso y lanzó su teoría sobre Fran Maira: «No creo que sea tanta la preocupación de ellos por el hermano mío, más bien es por la situación económica«.

«Varias publicaciones que hizo como ‘espero que Mayerson me perdone’, no le encuentro ningún sentido, porque tantas veces que los invitamos a ver la situación de Mayerson, y se negaron, pusieron excusas», agregó Jemerson sobre la cantante.

También, aseguró sobre su última charla con Fran Maira: «que le había comprado un regalo (a su hermano), pero después no hubo más respuestas».

En cuanto a la compensación económica, Jemerson Zapata aseguró: «Para mí esto no fue un accidente, era algo que se podía evitar. Ojalá que se haga justicia, no quisimos dejar la condición de mi hermano al azar, a la suerte«.

«Que se llegue a una suma de dinero que ambas partes estén de acuerdo, por la parte de ellos ya sabemos que no quieren nada, porque si no nos ayudaron con cosas pocas… una miseria se puede decir. Hay que llegar a un acuerdo en dinero que nos pueda ayudar como familia», cerró el joven.

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