«Lo encontré una falta de respeto por él»: Popular actriz confesó su molestia tras hacerse público antiguo romance con Felipe Camiroaga

En el capítulo de este sábado de Only Friends, Ingrid Cruz se refirió a una revelación sobre su vida personal que salió a la luz el año pasado. Se trata de la breve relación que habría mantenido con Felipe Camiroaga cuando ambos daban sus primeros pasos en televisión.

La actriz fue parte del panel del programa de Mega este sábado, luego de la salida de Tonka Tomicic. Raquel Argandoña asumió la conducción junto a José Antonio Neme, mientras que ella acompañó a Mauricio Correa como panelista.

Su molestia tras hacerse público antiguo romance con Felipe Camiroaga

En una de las dinámicas del programa, la actriz tuvo que responder una pregunta directa: “¿Te molestó que se supiera por un tercero sobre tu relación con Felipe Camiroaga?”.

La consulta surgió luego de que la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez revelara el año pasado que Ingrid Cruz había tenido un romance con el fallecido animador durante los inicios de su carrera televisiva.

Ante esto, la actriz fue clara en su respuesta: “Sí, me molestó”.

Luego explicó por qué decidió no hablar públicamente sobre ese episodio de su vida. “Yo cuando cuento las cosas es porque he estado en pareja, cuando ya he tenido una relación o porque quiero subir alguna foto”, señaló.

Además, agregó: “Los pinchazos no los cuento, para qué. Y si no lo conté antes, por qué iba a hablar cuando él ya había fallecido. Me parece una falta de respeto. Fue cómo ‘¿por qué? Qué lata’, cuando ya fue, qué falta de respeto’”.

Para cerrar, Ingrid Cruz reiteró: “Lo encontré una falta de respeto por él, porque él ya no puede hacer nada”.

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