Revelan el monto que habría cobrado «El Chino» y su pareja por entrevista en TV: Francisca García-Huidobro lo destrozó

Tras el rescate de Martina Núñez Hermosilla, Magdalena Retamal Pelz y Manuel «Chino» Orellana, una nueva polémica marcó la conversación televisiva. Durante la emisión de este jueves de Plan Perfecto, el panel aseguró que uno de los sobrevivientes habría pedido una importante suma de dinero para entregar su testimonio.

Fue el panelista Patricio Sotomayor quien lanzó la información en pantalla. Según afirmó, Manuel Orellana y su pareja se comunicaron con la producción del programa para negociar una eventual entrevista.

«Están cobrando por entrevistas. ‘El Chino’ y su señora se pusieron en contacto con la producción de este programa… Y tengo el monto: piden un millón de pesos para cada uno», aseguró.

Fran García Huidobro reaccionó

Las declaraciones no pasaron inadvertidas y rápidamente generaron la reacción de Francisca García-Huidobro, quien cuestionó la decisión de cobrar la cifra que supuestamente exigieron.

«Lo que podemos hacer por ustedes es ir a un local donde vendan al por mayor para reponer todas las cosas que se comieron y que usaron en el refugio. Podemos hacer un esfuerzo como producción para reponer esas cosas que ustedes, está claro, no van a devolver», comentó la animadora.

Luego reforzó su crítica con un duro comentario sobre el monto que habría solicitado el rescatado.

«Si están cobrando un palo, ¡cuando se gastaron 100! Y ahí vuelvo a mi teoría de que hay gente en la que no se deberían ocupar recursos públicos para ser rescatada», señaló.

Antes de cerrar el tema, García-Huidobro recordó que Orellana ya había protagonizado un rescate anteriormente y lanzó una última crítica.

«Además, esta es la segunda vez que rescatan al pelotudo… No hay que pelearle tanto a la naturaleza», sentenció.

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