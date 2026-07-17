¿Qué pasó detrás del escenario? Ya está disponible el backstage oficial de La Gran Noche de la Corazón 2026

La Gran Noche de la Corazón 2026 hizo cantar, bailar y reír a un Movistar Arena completamente lleno. Sin embargo, hubo muchos momentos que el público no alcanzó a ver y que ahora quedaron registrados en un especial que ya está disponible en el canal de YouTube de Radio Corazón.

Se trata del backstage oficial del evento, un recorrido exclusivo por todo lo que ocurrió antes, durante y después del espectáculo que celebró los 15 años del evento radial más grande de Chile.

No te lo puedes perder: ya disponible en nuestro canal de Youtube

En este registro, los seguidores podrán disfrutar de entrevistas inéditas con los artistas que participaron de la jornada, conocer sus impresiones antes de subir al escenario y descubrir cómo vivieron una noche tan especial.

Pero eso no es todo. El backstage también muestra el ambiente que se vivió en los camarines, las conversaciones exclusivas entre los invitados, momentos espontáneos, divertidas anécdotas y el trabajo que realizaron los equipos para que el espectáculo se desarrollara con éxito.

Asimismo, el especial permite conocer una faceta distinta de los rostros de Radio Corazón. Evelyn Bravo, Chavito, Pato Torres, Julio Stark, DJ Toti y el resto del equipo aparecen preparando cada detalle del evento, compartiendo con los artistas y mostrando cómo se vive una de las jornadas más importantes del año para la emisora.

Si ya disfrutaste de la Gran Noche de la Corazón o quieres revivir el ambiente que se vivió en el Movistar Arena, este backstage reúne imágenes inéditas y escenas que no fueron parte de la transmisión oficial, convirtiéndose en un imperdible para todos los fanáticos del evento.

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