«Quiero felicitarte por tu actuación de anoche»: Sebastián Eyzaguirre le mandó un duro mensaje a Fran García-Huidobro

Hace un par de días Fran García-Huidobro dejó un comentado momento en Primer Plano, luego de mostrar la entrevista exclusiva a Sebastián «Cuchillo» Eyzaguirre.
La conductora se sacó la corbata, y explicó por qué no le respondió al periodista cuando se encontraron en un restaurant: «Tuve la oportunidad de entrevistar a tu expareja y vi las cosas que estaban en los tribunales. Porque me das miedo, por eso no contesté, te tengo miedo como un montón de mujeres«.
«Nunca te voy a contestar, porque no quiero que me pegues de vuelta. Yo con esto (apunta su cara) trabajo, esa es mi respuesta y no está editada», aseguró en el programa.
Sebastián Eyzaguirre le mandó un duro mensaje a Fran García-Huidobro
Sin embargo, a través de sus redes sociales, Sebastián Eyzaguirre reaccionó con un video para la conductora de Primer Plano: «Quiero felicitarte por tu actuación de anoche en tu programita. La verdad es que estás para volver a las teleseries, a las tablas. Increíble lo tuyo, Popín. Ahora, no mientas, no engrupas a la gente, no es necesario».
Según él, lo que realmente ocurrió en aquella ocasión, fue que Fran García-Huidobro se acercó para saludarlo. Pero él se negó, a raíz de las críticas que ella le hacía a su programa: «A mí no te acerques y no me saludes, porque yo no saludo a hipócritas«, le habría dicho en esa ocasión.
Pero no se lanzó solo contra la conductora, sino contra uno de los panelistas que la acompañó, Pablo Mackenna: «Al otro amigo que tenías ahí al lado, a Pablito Maquiebra… Mackenna, perdón. Así te decía Gonzalo», comentó de entrada Sebastián Eyzaguirre.
«Deseo de todo corazón que, con lo que te pagaron anoche por ir a desprestigiarme y seguir hablando de mí, como toda la semana, (…) te alcance para poder dejar de seguir viviendo con tu mamá e irte a independizarte y vivir solo, porque creo que llegar a tu edad viviendo con la mamá es medio jodido», cerró el ex CQC.
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