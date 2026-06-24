¿Todavía quedan entradas?: Todo lo que debes saber sobre La Gran Noche de La Corazón 2026

La Gran Noche de La Corazón ya está a la vuelta de la esquina, y a solo un par de días del gran evento, surge la pregunta del millón: ¿Aún quedan entradas?

Lo cierto es que sí, y es que por éxito de ventas se liberaron más entradas para el show. Eso sí, no quedan muchas, así que tienes que estar rápido antes de que se vayan. Recuerda que el evento se realizará el próximo viernes 26 de junio a las 20:00 horas, en el Movistar Arena.

¡Ojo! Las puertas del recinto se abrirán a eso de las 18:00 horas.

Todo lo que debes saber sobre La Gran Noche de La Corazón 2026

Si quieres ver en vivo a Alanys Lagos, Los Vásquez, Noche de Brujas, Santaferia, DJ Rocka y todo el humor del Pastor Rocha, aún estás a tiempo, y es que todavía quedan las últimas entradas para la versión especial de 15 años de La Gran Noche de La Corazón.

Recuerda que podrás comprarla a través de la página web de PuntoTicket.

Las últimas entradas que quedan para el evento son:

Cancha General: $32.200

Cancha VIP: $41.400

Silla de ruedas: $26.450

Platea Baja vista parcial: $27.600

Platea Alta vista parcial: $18.400

Dentro de las sorpresas que ya se anunciaron, tendremos a María José Quintanilla, quien saldrá junto a Los Vásquez para cantar su colaboración. También, Santaferia hará un importantísimo anuncio sobre su aniversario número 20, en medio del evento. En esa misma línea, contaremos con la presentación de Karina Alkalina, ganadora de nuestro concurso Corazón Callejero, directamente de las micros al Movistar Arena.

Por otro lado, tendremos una transmisión especial el viernes 26 a las 16:00 horas, con la previa de La Gran Noche de La Corazón 2026. Esta estará a cargo de nuestro Giancarlo Santangelo junto a Karla Melo y «Negro» Medel de Tomo Como Rey.

Si aún no tienes tu entrada, recuerda que en la portada de nuestra página web corazon.cl tenemos un concurso por entradas dobles para el evento.

Recuerda que podrás sintonizar el evento en el Movistar Arena, en la 101.3, así como también, por nuestro canal de YouTube Radio Corazón FM, y por la app de Radio Corazón.

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