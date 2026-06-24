Impacto mundial por estremecedora predicción que se cumpliría hoy, miércoles 24 de junio: «Estoy aterrada»

Una llamativa predicción relacionada con el Mundial 2026 comenzó a viralizarse durante los últimos días en redes sociales. Todo surgió luego de que una reconocida vidente brasileña asegurara que durante un partido del torneo ocurriría un supuesto fenómeno extraterrestre.

Se trata de Vó Bahiana, quien afirmó haber tenido un sueño en el que presenció una extraña situación durante un encuentro de la selección de Brasil en Estados Unidos.

Impacto por estremecedora predicción

Según relató la mujer, el hecho ocurriría este miércoles 24 de junio durante el partido entre Brasil y Escocia. Según ella, una nave extraterrestre aparecerá y descenderá a la cancha en Miami, para abducir a algunos de los jugadores.

«Estoy aterrada«, señaló la vidente en un video publicado a través de su cuenta de Instagram, registro que rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas.

La predicción también dio pie a una serie de publicaciones que vinculan el supuesto episodio con antiguas profecías atribuidas a Baba Vanga. Sin embargo, hasta ahora no existe evidencia de que la reconocida mística búlgara haya realizado una predicción específica relacionada con el Mundial 2026 o con un evento extraterrestre durante el torneo.

Aunque sí, habría predicho un incidente en un escenario mundial.

Las reacciones en nuestro país

Las reacciones en Chile no tardaron en aparecer. La tarotista Latife Soto abordó el tema en el programa La Hora de Jugar de Mega, donde confirmó la profecía, y aseguró que «mucha gente lo va a ver con sus propios ojitos a través del televisor«.

Por su parte, el tarotista Álvaro Berríos, conocido como el Sultán de México, también entregó una llamativa visión hace algunos días durante una conversación con Juan Andrés Salfate y Alfredo Lamadrid, según consignó Radio ADN.

«En un evento deportivo, donde se reúnen muchas personas del mundo, se va a manifestar y abrir una luz en el cielo que va a ser vista y percibible por todo el mundo«, sostuvo el tarotista. Eso sí, aclaró que no necesariamente se trataría de platillos voladores u otros fenómenos similares.

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