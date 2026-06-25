Festival Sabor de Perú 2026: Con Leo Rey, Karla Melo, y lo mejor de la gastronomía peruana ¿Cómo comprar entradas?

El Festival Gastronómico Internacional Sabor de Perú confirmó su regreso a Santiago con una segunda edición que promete reunir lo mejor de la cocina, la música y las tradiciones peruanas. El evento se realizará el 4 y 5 de julio en Espacio Riesco y espera convocar a más de 20 mil personas durante ambas jornadas.

Uno de los grandes atractivos será la exhibición de un chicharrón peruano de 30 metros de longitud, considerado por la organización como el más grande del mundo. Además, el público podrá disfrutar de presentaciones musicales, concursos, actividades culturales y una amplia oferta gastronómica pensada para toda la familia.

La iniciativa busca difundir la riqueza culinaria del Perú, fortalecer el intercambio cultural con Chile y entregar una vitrina a emprendedores, restaurantes y representantes de distintas expresiones artísticas. Tras reunir a más de 16 mil asistentes en 2025, la organización apuesta por una versión más amplia y diversa este año.

«Sabor de Perú es mucho más que un festival gastronómico. Queremos crear un espacio donde las familias compartan, descubran nuevas experiencias y disfruten de la cultura peruana en todas sus expresiones», señalaron Flor Contreras y Edilberto Pérez Vargas, organizadores del evento y representantes de Corporación Ají Seco.

Música en vivo y figuras invitadas

La programación incluirá presentaciones de Leo Rey, Karla Melo, Gran Orquesta Latinos y Marisol y La Magia del Norte, artistas que animarán ambas jornadas con espectáculos en vivo.

Además, Tonka Tomicic participará como conductora de la elección de Miss Sabor de Perú 2026, uno de los momentos más esperados del festival.

La organización busca consolidar el evento como uno de los panoramas familiares más importantes del invierno en Santiago, combinando entretenimiento, cultura y gastronomía en un solo lugar.

Actividades para toda la familia

Durante los dos días, los asistentes podrán recorrer más de 35 stands gastronómicos y culturales, además de participar en diversas actividades, entre ellas:

Masterclass gastronómicas

Concurso de Marinera

Concurso de Caporales

Elección de Miss Sabor de Perú 2026

Presentaciones folclóricas

Música criolla

Degustaciones

Zona familiar

Feria de artesanía y emprendimiento

Activaciones de marcas

Shows en vivo

El sábado 4 de julio, desde las 12:00 horas, el festival abrirá sus puertas con la exhibición del gigantesco chicharrón peruano. Como parte de la actividad, las primeras personas que ingresen recibirán una degustación junto a un pisco sour de cortesía.

Entradas y acceso

Los niños menores de 12 años podrán ingresar gratuitamente, mientras que las entradas generales tienen un valor de $8.000 y ya están disponibles a través de Ticketmaster. También se podrán adquirir en boleterías durante los días del evento.

La organización continuará anunciando novedades, horarios y detalles de la programación a través de la cuenta oficial de Instagram @elajiseco.cl bajo el hashtag #SabordePeru2026.

Leer también: ¡Ya están a la venta las entradas!: Estos son los precios del concierto de Romeo Santos y Prince Royce en Chile este 2026

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google