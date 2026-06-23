Santaferia atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia. La banda de cumbia casera más popular de Chile cumplirá 20 años de trayectoria durante este 2026 y ya prepara una gran celebración junto a sus seguidores. Todo esto además, en la previa de su concierto en La Gran Noche de La Corazón, este viernes 26 de junio.

En conversación con Radio Corazón, Diego «BariJazz» Muñoz, integrante del grupo, adelantó que el gran anuncio por su aniversario será revelado en el evento, este viernes en el Movistar Arena.

El tremendo hito que revelará Santaferia en la Gran Noche de La Corazón 2026

«Santaferia este año cumple 20 años«, comentó el músico durante la entrevista. Además, confirmó que la celebración principal se realizará a fin de año en la capital.

La agrupación prepara un evento masivo que reunirá a la familia cumbiera y contará con varias sorpresas para los asistentes. Según adelantó Barijazz, el espectáculo incluirá invitados especiales e incluso algunas figuras internacionales.

Antes de la celebración de diciembre, la banda tendrá una importante presentación el próximo 26 de junio en La Gran Noche de la Corazón, que se realizará en el Movistar Arena.

Para la ocasión, Santaferia diseñó un show exclusivo para el evento. «Hacemos un show específico para la Corazón«, reveló Barijazz.

Sin embargo, eso no será todo. El músico adelantó que durante la presentación realizarán un anuncio relacionado con los festejos por los 20 años de la banda: «Va a haber un anuncio importantísimo en relación a los 20 años«, aseguró el integrante del grupo.

De esta manera, Santaferia dará el puntapié inicial a las actividades que preparó para celebrar dos décadas de música, fiestas y éxitos junto a los seguidores de Radio Corazón este viernes.

Además, ahora en su cuenta de Instagram, Santaferia subió un video de la previa de nuestro evento, y escribieron: «Este viernes 26 liberamos la fecha y el lugar de nuestro Aniversario. Atentos a La Gran Noche de la Corazón»

Las entradas para La Gran Noche de la Corazón se encuentran disponibles a través de PuntoTicket.

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