Romeo Santos y Prince Royce en Chile 2026: ¡Confirman fecha, lugar y venta de entradas!

Finalmente llegó el día más esperado por los fanáticos. Romeo Santos y Prince Royce confirmaron su regreso a Chile con la gira conjunta «Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026«, un espectáculo que reunirá por primera vez a gran escala a dos de las figuras más importantes de la bachata.

Si bien, ya sabíamos que iban a venir, la mañana de HOY, jueves, anunciaron la fecha en la que llegarán a Chile, cuándo empieza la venta de entradas, y el recinto en el que se presentarán.

TODO lo que debes saber de Romeo Santos y Prince Royce en Chile

Los artistas se presentarán el próximo 20 de septiembre en el Estadio Monumental de Santiago, en un concierto que promete convertirse en uno de los eventos latinos más destacados del año.

La venta general de entradas comenzará el miércoles 24 de junio, a través de la página web de PuntoTicket.

La gira arrancó este año en Estados Unidos con una exitosa convocatoria, agotando entradas en todas las ciudades visitadas. Gracias a sus resultados de asistencia y ventas, el tour logró posicionarse entre las giras latinas más exitosas de la temporada y recibió reconocimiento de la revista especializada Pollstar.

El espectáculo destaca por una producción de nivel internacional, con una escenografía inspirada en Nueva York, visuales de última generación y una puesta en escena diseñada para recorrer la historia y evolución de la bachata.

Uno de los aspectos más comentados de la gira ha sido la conexión que muestran ambos artistas sobre el escenario, donde cantarán los grandes éxitos de cada uno, así como también los hits de su álbum colaborativo «Better Late Than Never».

La gira también llega en medio del éxito de su álbum, producción que superó los 412 millones de reproducciones a nivel mundial y que alcanzó el primer lugar del ranking global de estrenos de álbumes en Spotify.

Por otra parte, el sencillo «Lokita Por Mí» se convirtió en el vigésimo tercer número uno de Romeo Santos en el Latin Airplay Chart, mientras que «Dardos» acumula más de 117 millones de reproducciones en plataformas digitales.

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