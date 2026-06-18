«Me dijo: ‘Yamila se muere si sabe…'»: La Rancherita respondió a los rumores sobre coqueto episodio con Américo tras filtración

Algunos días atrás, Sergio Rojas reveló en el Qué Te Lo Digo, una desconocida anécdota que involucra a Américo y Carolina Molina, «La Rancherita«.

Según él, justo el día antes de aquella noche en la que ocurrió el violento incidente con Yamila Reyna, el cumbiero habría estado «pasado de copas«, y habría llamado a La Rancherita, con intenciones de intimar, pero ella se negó.

Cabe recordar que La Rancherita y Yamila Reyna son grandes amigas, lo que se pudo ver cuando coincidieron en Top Chef VIP.

La Rancherita respondió a los rumores sobre coqueto episodio con Américo

Ahora, este miércoles, La Rancherita estuvo en Hay Que Decirlo de Canal 13, para referirse al tema. De partida, aseguró que la llamada de Américo ocurrió, y fue a eso de las 1:30 de la madrugada.

«Yo estaba estirada en mi bus, con mi staff, camino al sur porque cantaba en Purranque al otro día», relató la cantante, cuando recibió el llamado de Américo.

Según ella, el horario era extraño, pero dentro de las giras de los artistas, podría ser algo «normal». Según relató, Américo la felicitó por un lanzamiento, y le propuso una colaboración musical.

Desde el panel quisieron llegar a lo más profundo, y le preguntaron si notó alguna segunda intención. Ella aseguró: «Siempre ha hablado así conmigo, entre suavecito y coqueto… pero era el pololo de mi amiga».

«Me llamó la atención que fue súper cariñoso, las palabras que usó al decirme que le encantó la canción, que le encantó el arreglo que hice (…) Sentí que fue más cariñoso de lo normal«, explicó la cantante.

Incluso, Carolina Molina le preguntó por su amiga, Yamila Reyna: «Me dijo: ‘No, no está aquí. De hecho, se muere si sabe que te estoy hablando’».

«Encontré que no estaba bien. Si tuviera un pololo, no me gustaría que le dijera a una amiga eso de mí. Yo le dije altiro: ‘Pero cómo, si la Yamila es mi hermana’. Nosotras nos hicimos súper amigas en Top Chef», comentó La Rancherita.

Por último, aseguró que en el momento no le dijo a Yamila por la hora, pero: «El lunes la iba a llamar tranquila, y después pasó todo lo que se supo«.

Leer también: Con un inesperado cambio: Confirman las fechas del Festival de Viña del Mar 2027

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google